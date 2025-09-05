Αντίπαρος: Φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών – Λουόμενοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους

Ανησυχία προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε γνωστή παραλία γυμνιστών του camping στην Αντίπαρο, όπου άνδρας, επισκέπτης από το εξωτερικό, φέρεται να φωτογράφιζε επανειλημμένα κορίτσια χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τουριστών, ο άνδρας εντοπίστηκε με το κινητό του να απαθανατίζει κορίτσια τόσο μέσα όσο και έξω από τη θάλασσα, με κοντινά πλάνα και ζουμ σε παραλία γυμνιστών (κάποια κορίτσια τα φωτογράφιζε με μαγιό και κάποια έκαναν μπάνιο ελεύθερα).

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, δύο αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι στο τηλέφωνό του βρέθηκαν δεκάδες φωτογραφίες, ενώ ένας από τους φίλους των κοριτσιών, του πήρε το κινητό και κατάφερε να τις διαγράψει. Όπως τονίζουν , «στο κινητό υπήρχαν και άλλες φωτογραφίες κοριτσιών».

Σημειώνεται ότι παρά την έντονη αντίδραση που υπήρξε εκείνη τη στιγμή, οι ίδιοι δεν προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία, εκφράζοντας έλλειψη εμπιστοσύνης ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Το περιστατικό δημοσιεύθηκε για λίγο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο στη συνέχεια κατέβηκε, ενώ στο νησί το θέμα συζητείται έντονα, προκαλώντας ανησυχία στους επισκέπτες, καθώς ο συγκεκριμένος επισκέπτεται χρόνια το νησί. Το γεγονός εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια νεαρών κοριτσιών σε δημόσιους χώρους και παραλίες.

Οι καταγγέλλουσες ζητούν αυξημένη επαγρύπνηση, τόσο από τις αρχές όσο και από τις τοπικές επιχειρήσεις φιλοξενίας, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα. Η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη να υπάρξει άμεση και θεσμική παρέμβαση, καθώς η ανεξέλεγκτη φωτογράφιση ανηλίκων χωρίς συναίνεση συνιστά σοβαρή παραβίαση ιδιωτικότητας και πιθανή ποινική πράξη.

