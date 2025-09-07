Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: Η Chevron, το καλώδιο και οι ΗΠΑ
Απογευματινή: Κρίσιμα ωρόσημα και ανοιχτά μέτωπα
Ελεύθερος Τύπος:Η ώρα της μεσαίας τάξης
Το Βήμα: Τελευταία έξοδος: Μεσαία Τάξη
