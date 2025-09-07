Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: Η Chevron, το καλώδιο και οι ΗΠΑ

Απογευματινή: Κρίσιμα ωρόσημα και ανοιχτά μέτωπα

Ελεύθερος Τύπος:Η ώρα της μεσαίας τάξης

Το Βήμα: Τελευταία έξοδος: Μεσαία Τάξη

06:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μπηχτή» Τσίπρα στον Παύλο Μαρινάκη που πέρασε στα ψιλά

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέσα στην εβδομάδα - Τι προβλέπουν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι -Συμπίπτουν ECMWF και GFS

06:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ώρα Ελλάδος στη φάση των «16», με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει το Ισραήλ

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: «Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν», λέει ο φερόμενος ως «αρχηγός» - Πώς δικαιολογεί τα 175 στρέμματα

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βελλίδειο: Σεμνά δίπλα σε όλους τους πολίτες

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - Τα 10 μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης για νέους, οικογένειες, συνταξιούχους - Μειώσεις φόρων για όλους, τέλος η προσωπική διαφορά το 2027 - Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα πείτε χρόνια πολλά

05:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μια ακόμη πολυώροφη πολυκατοικία στο στόχαστρο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Σύλληψη 425 διαδηλωτών σε πορεία υπέρ απαγορευμένης φιλο-παλαιστινιακής οργάνωσης

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 63 οι νεκροί στην τελευταία σφαγή από τζιχαντιστές

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζαγόρι: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης σορού γυναίκας που είχε πέσει σε χαράδρα

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μελβούρνη: Διπλή δολοφονία ανηλίκων από συμμορία νεαρών

03:43ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ένα σπασμένο καλώδιο οδήγησε 16 άτομα στο θάνατο - Τι αναφέρει έκθεση για την τραγωδία

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικός βομβαρδισμός με έναν νεκρό και τραυματίες στην Ουκρανία

02:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιέζουν την Κολομβία για τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Επαναπατρίζει πολίτη του που είχε απελαθεί από τις ΗΠΑ στο Νότιο Σουδάν

01:49ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Πορτογαλία και Ισπανία - Πάνω από 700 πυροσβέστες στα μέτωπα

