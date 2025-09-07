Ζαγόρι: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης σορού γυναίκας που είχε πέσει σε χαράδρα

Ολοκληρώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η επιχείρηση ανεύρεσης και μεταφοράς της σορού μιας γυναίκας στην περιοχή Μπελόη του δήμου Ζαγορίου στην Ήπειρο. Η σορός παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της.

Κινητοποίηση των αρχών

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, προερχόμενοι από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ. Στην προσπάθεια συνδρομή παρείχε και η Ομάδα ΣμηΕΑ «Ίκαρος» Δυτικής Ελλάδας.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανεύρεσης και μεταφοράς της σορού μιας γυναίκας στην περιοχή Μπελόη του δήμου Ζαγορίου στην Ήπειρο, και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα από τις Π.Υ. Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ, την 5η ΕΜΟΔΕ, καθώς… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2025

Συντονισμένη επιχείρηση

Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε δύσβατο σημείο, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη τη συνεργασία επίγειων και εναέριων μέσων. Οι δυνάμεις κινήθηκαν μεθοδικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η ανάσυρση και η μεταφορά της σορού.

Διαβάστε επίσης