Ζαγόρι: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης σορού γυναίκας που είχε πέσει σε χαράδρα
Η σορός παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά από συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης
Ολοκληρώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η επιχείρηση ανεύρεσης και μεταφοράς της σορού μιας γυναίκας στην περιοχή Μπελόη του δήμου Ζαγορίου στην Ήπειρο. Η σορός παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της.
Κινητοποίηση των αρχών
Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, προερχόμενοι από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Ιωαννίνων, την 5η ΕΜΑΚ και την 5η ΕΜΟΔΕ. Στην προσπάθεια συνδρομή παρείχε και η Ομάδα ΣμηΕΑ «Ίκαρος» Δυτικής Ελλάδας.
Συντονισμένη επιχείρηση
Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε δύσβατο σημείο, γεγονός που κατέστησε απαραίτητη τη συνεργασία επίγειων και εναέριων μέσων. Οι δυνάμεις κινήθηκαν μεθοδικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η ανάσυρση και η μεταφορά της σορού.