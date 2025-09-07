Νεκρός 76χρονος λουόμενος στην Πιερία - Ναυαγοσώστες του έκαναν ΚΑΡΠΑ
Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 76χρονος Σέρβος από την παραλία των Νέων Πόρων Πιερίας το απόγευμα του Σαββάτου (6/9).
Στον άτυχο άνδρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες, με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση απινιδωτή.
Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
