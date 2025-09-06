Τραγωδία στην Κατερίνη: 59χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή «Ολυμπιακή Ακτή»

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κατερίνη, από 59χρονος Σέρβος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «Ολυμπιακή Ακτή».

Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

