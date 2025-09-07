Απόπειρα αυτοκτονίας στο Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο
Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο Ηράκλειο νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, καθώς 23χρονος νεαρός αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με το Cretalive, ο νεαρός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπό με πυροβόλο όπλο και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.
Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.
