Απόπειρα αυτοκτονίας στο Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Απόπειρα αυτοκτονίας στο Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο Ηράκλειο νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, καθώς 23χρονος νεαρός αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο νεαρός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπό με πυροβόλο όπλο και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

