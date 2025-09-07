Απόπειρα αυτοκτονίας στο Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές στο Ηράκλειο νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, καθώς 23χρονος νεαρός αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο νεαρός, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπό με πυροβόλο όπλο και φέρει πολύ σοβαρά τραύματα.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ενώ αναμένεται να διακομιστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης