Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία
Ανείπωτη τραγωδία στο Άγιο Πνεύμα Σερρών
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η πυροσβεστική υπηρεσία Σερρών ειδοποιήθηκε για φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι για να σβήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, σε δωμάτιο της οικίας κι εντόπισαν απανθρακωμένο τον 73χρονο ιδιοκτήτη.
Ο ηλικιωμένος έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα. Η φωτιά περιορίστηκε στο κρεβάτι και το κομοδίνο στο δωμάτιο που βρισκόταν ενώ δίπλα του είχε μια συσκευή οξυγόνου. Τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε τον τραγικό θάνατο του ηλικιωμένου ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:55 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)
18:52 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Εσθονία: Ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο
18:23 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ουρές για το showcar της McLaren F1 Team που έφερε ο ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα
07:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ