Σέρρες: Τρεις συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένου - Του απέσπασαν μετρητά, χρυσαφικά και λίρες

Σε βάρος των τριών ανδρών, ηλικίας 22, 24 και 25 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προχθές (29 Αυγούστου 2025) το μεσημέρι, γυναίκα συνεργός τους τηλεφώνησε στον 75χρονο, προσποιούμενη συνεργάτη του λογιστή του και ισχυρίστηκε ότι δήθεν θα του επιβληθεί πρόστιμο σε περίπτωση που υπάρχουν χρήματα και κοσμήματα στο σπίτι.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, χρυσές λίρες και χρυσαφικά συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα, τα οποία παρέλαβε ένας εκ των συλληφθέντων.

Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε περιοχή της Δράμας και από την κατοχή τους κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 660 ευρώ και 1 χρυσή λίρα, τα οποία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχο τους.

Επίσης κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν και 3 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.