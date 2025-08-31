Σέρρες: Προσποιήθηκε τον λογιστή και απέσπασε από γυναίκα πάνω από 200.000 ευρώ
Το τελευταίο δεκαήμερο πολλοί πολίτες στις Σέρρες σε όλο το Νομόπου έχουν δεχθεί τηλεφωνήματα από άτομα που προσποιούνται τους λογιστές και υπόσχονται επιδόματα και κέρδη με τη συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις Σέρρες με μια γυναίκα να χάνει περισσότερα από 200.000 ευρώ από έναν άνδρα ο οποίος της συστήθηκε ως λογιστής.
Το άτομο που συστήθηκε ως λογιστής κάλεσε την γυναίκα και της υποσχέθηκε με τη συμμετοχή της σε επενδυτικά προγράμματα πως θα αυξήσει την περιουσία της. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο «μαϊμού» λογιστής κατάφερε να πείσει την γυναίκα να του δώσει χρήματα και όταν συνεργός του πήγε στο σπίτι της, εκείνη του έδωσε μέσα σε σακούλες ένα ποσό μεγαλύτερο των 200 χιλιάδων ευρώ.
