Σέρρες: Προσποιήθηκε τον λογιστή και απέσπασε από γυναίκα πάνω από 200.000 ευρώ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις Σέρρες με μια γυναίκα να χάνει περισσότερα από 200.000 ευρώ από έναν άνδρα ο οποίος της συστήθηκε ως λογιστής.

Το άτομο που συστήθηκε ως λογιστής κάλεσε την γυναίκα και της υποσχέθηκε με τη συμμετοχή της σε επενδυτικά προγράμματα πως θα αυξήσει την περιουσία της. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο «μαϊμού» λογιστής κατάφερε να πείσει την γυναίκα να του δώσει χρήματα και όταν συνεργός του πήγε στο σπίτι της, εκείνη του έδωσε μέσα σε σακούλες ένα ποσό μεγαλύτερο των 200 χιλιάδων ευρώ.

Μάλιστα το τελευταίο δεκαήμερο πολλοί πολίτες στις Σέρρες σε όλο το Νομό

που έχουν δεχθεί τηλεφωνήματα από άτομα που προσποιούνται τους λογιστές και υπόσχονται επιδόματα και κέρδη με τη συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα.