Σεισμός στα Νέα Στύρα: Η στιγμή του σεισμού μέσα στο στούντιο του ΚΟΝΤΡΑ

H στιγμή του ισχυρού σεισμού μέσα στο στούντιο του Kontra Channel. 

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Η στιγμή του σεισμού μέσα στο στούντιο του ΚΟΝΤΡΑ
Ακόμη μια τηλεοπτική εκπομπή που μετέδωσε ζωντανά το χτύπημα του σεισμού στα Νέα Στύρα ήταν αυτή του ΚΟΝΤΡΑ.

Οι παρουσιαστές της αθλητικής εκπομπής του καναλιού, διατηρούν την ψυχραιμία τους, σχολιάζοντας ταυτόχρονα την χρονική διάρκεια του σεισμού.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός της χρονικής καθυστέρησης μεταξύ της στιγμής που το αντιλαμβάνεται ο πρώτος παρουσιαστής στην Αθήνα και λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά ο άνθρωπος που είναι στο τηλέφωνο από την Κόρινθο.

