Σεισμός στα Νέα Στύρα: Ζημιές σε ένα κατάστημα - Καθησυχαστικοί οι αυτοδιοικητικοί
Καθησυχαστικοί οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων μετά τη δόνηση
Λίγο μετά τον σεισμό στα Νέα Στύρα, ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής «δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή». Όπως ανέφερε, η δημοτική αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα που να προκαλεί ανησυχία για τους κατοίκους.
Παρέμβαση του προέδρου της κοινότητας Νέων Στύρων
Ο Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος της κοινότητας Νέων Στύρων, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά μόνο σε ένα κατάστημα όπου έσπασε η τζαμαρία στην παραλία των Νέων Στύρων». Ο ίδιος σημείωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, με τις τοπικές αρχές να παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξη του φαινομένου.
