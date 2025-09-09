Σεισμός στα Νέα Στύρα: Ζημιές σε ένα κατάστημα - Καθησυχαστικοί οι αυτοδιοικητικοί

Καθησυχαστικοί οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων μετά τη δόνηση

Newsbomb

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Ζημιές σε ένα κατάστημα - Καθησυχαστικοί οι αυτοδιοικητικοί
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο μετά τον σεισμό στα Νέα Στύρα, ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής «δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή». Όπως ανέφερε, η δημοτική αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα που να προκαλεί ανησυχία για τους κατοίκους.

Παρέμβαση του προέδρου της κοινότητας Νέων Στύρων

Ο Νίκος Δρακογιάννης, πρόεδρος της κοινότητας Νέων Στύρων, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, παρά μόνο σε ένα κατάστημα όπου έσπασε η τζαμαρία στην παραλία των Νέων Στύρων». Ο ίδιος σημείωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, με τις τοπικές αρχές να παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξη του φαινομένου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου – Λέκκας: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»

02:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στα Νέα Στύρα - Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας: «Δεν υπάρχει εμφανής εικόνα για ζημιές - Ασφαλείς οι συμπολίτες»

02:04ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Η στιγμή του σεισμού μέσα στο στούντιο του ΚΟΝΤΡΑ - Τα δευτερόλεπτα μέχρι ο σεισμός να φτάσει στη Κόρινθο

01:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στη Σάμο - Αισθητός στο νησί

01:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στα Νέα Στύρα – Πόσο τον κατέγραψε το Αμερικάνικο USGS

01:51ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Ζημιές σε ένα κατάστημα - Καθησυχαστικοί οι αυτοδιοικητικοί

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Δήμαρχος Μαραθώνα -«Ξυπνήσαμε όλοι»

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

01:30ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτύπησε» στο στούντιο της ΕΡΤ - «Συγνώμη που ξεκινάμε έτσι»

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Εγκέλαδος χτύπησε την ώρα της συνέντευξης του Γιοβάνοβιτς - Πώς αντέδρασε ο προπονητής

01:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία: Ο σεισμός στην Εύβοια «ταρακούνησε» και τη συνέντευξη Τύπου - Η αντίδραση του Γιοβάνοβιτς

01:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική – Περιπολίες σε Αττική και Νέα Στύρα

01:13ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Αναμένονται μετασεισμοί τη νύχτα - Αυτό το ρήγμα δεν δίνει μεγάλους σεισμούς

01:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία: «Η εικόνα δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας, έχουμε τη νοοτροπία να το διορθώσουμε» - Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

01:02ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Εύβοια: Ο Κώστας Κατσουράνης κουνήθηκε «On air» σε αθλητική εκπομπή

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: «Έπεσε» η εφαρμογή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου – Προβλήματα και στην ιστοσελίδα

00:55ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Αναμένονται μετασεισμοί μετά τα 5,1 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα

00:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Χιλιάδες αναφορές για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - «Ο δυνατότερος που έχω νιώσει, κουνιόταν όλο το σπίτι πάνω-κάτω»

00:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

00:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αθήνα - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου – Λέκκας: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»

00:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αθήνα - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος στο Newsbomb.gr: Πώς η έκλειψη σελήνης μπορεί να προκαλέσει σεισμό - Τι περιμένουμε σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

02:04ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Η στιγμή του σεισμού μέσα στο στούντιο του ΚΟΝΤΡΑ - Τα δευτερόλεπτα μέχρι ο σεισμός να φτάσει στη Κόρινθο

01:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική – Περιπολίες σε Αττική και Νέα Στύρα

01:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στη Σάμο - Αισθητός στο νησί

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

00:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία 0-3: Προσγείωση στην… πραγματικότητα για την Εθνική

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού βυθίζει τη χώρα σε πολιτική κρίση - Ποιος έρχεται;

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 17χρονος στον ΒΟΑΚ: Δεν είχε δίπλωμα ο άτυχος Γιώργος - Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο - Αύριο η κηδεία του

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Νέα Στύρα: Δήμαρχος Μαραθώνα -«Ξυπνήσαμε όλοι»

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις, βοριάδες και τοπικές βροχές σήμερα - Πού θα χτυπήσουν

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

17:19LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά το εξιτήριο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

01:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός στα Νέα Στύρα – Πόσο τον κατέγραψε το Αμερικάνικο USGS

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ