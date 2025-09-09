Σεισμός στα Νέα Στύρα: Δήμαρχος Μαραθώνα -«Ξυπνήσαμε όλοι»
Ιδιαίτερα αισθητός στον Μαραθώνα ο σεισμός – Καμία αναφορά για ζημιές σύμφωνα με τον δήμαρχο
Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) με επίκεντρο τα Νέα Στύρα Ευβοίας. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στον Μαραθώνα, λόγω του μικρού εστιακού βάθους, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν ζημιές.
Δηλώσεις του δημάρχου Μαραθώνα
Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, μιλώντας στην ΕΡΤ επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές:
«Ο σεισμός ήταν πολύ έντονος, ξυπνήσαμε όλοι. Στον Δήμο μας δεν έχουν καταγραφεί ζημιές και η εικόνα είναι καθησυχαστική. Από την Πυροσβεστική δεν έχει γίνει καμία κλήση, ενώ οι δημότες παραμένουν ψύχραιμοι», σημείωσε.
Η εκτίμηση των ειδικών
Όπως δήλωσε ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας, η περιοχή θεωρείται γενικά ασεισμική και δεν συνηθίζει σε φαινόμενα τέτοιας έντασης. Παρότι καταγράφηκαν μικροί μετασεισμοί, ο δήμαρχος εξέφρασε την ελπίδα ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.