Ισχυρός σεισμός στα Νέα Στύρα – Πόσο τον κατέγραψε το Αμερικάνικο USGS

Τη δική της εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού δίνει η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS)

Συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του USGS.

Το εστιακός βάθος του σεισμού, σύμφωνα πάντα με τους αμερικανικούς, υπολογίζεται στα 10 χλμ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στα 12 χλμ, βόρεια - βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα Ευβοίας.