Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, κέντρο Αθήνας και Αττική οδός

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στον Κηφισό, στην Αττική οδό και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στην παραλιακή.

Αναλυτικά η κίνηση στους δρόμους

Λεωφόρος Κηφισίας (και στα δύο ρεύματα)

Κηφισός (στο ύψος της Μεταμόρφωσης)

Λεωφόρος Κύμης

Λεωφόρος Κατεχάκη

Λεωφόρος Μεσογείων

Μιχαλακοπούλου

Βασιλίσσης Σοφίας

Βασιλέως Κωνσταντίνου

Συγγρού

Λεωφόρος Ποσειδώνος (στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου)

Βουλιαγμένης

Παλαιολόγου

Αναφορικά με την Αττική οδό υπάρχουν καθυστερήσεις 5΄-10΄ στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.