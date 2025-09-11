Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα της οροφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα

Μεγάλο κομμάτι από την οροφή στο κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατέρρευσε. Το γεγονός σημειώθηκε πριν από μία βδομάδα περίπου ωστόσο δεν έγινε άμεσα γνωστό.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, φοιτητική παράταξη δημοσιοποίησε το φωτογραφικό ντοκουμέντο από την κατάρρευση, τονίζοντας ότι από τύχη δεν υπήρξαν θύματα καθώς ήδη η εξεταστική έχει ξεκινήσει και καθημερινά κυκλοφορούν φοιτητές αλλά και εργαζόμενοι στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη χρόνια υποχρηματοδότηση και τη διάλυση των υποδομών του δημόσιου πανεπιστημίου. Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η συντήρηση των κτιρίων αντιμετωπίζεται ως «κόστος πολυτελείας», ενώ οι διοικήσεις δίνουν προτεραιότητα σε ιδιωτικά μεταπτυχιακά προγράμματα και συνεργασίες με εργολάβους.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χρόνια υποχρηματοδότηση, το ρήμαγμα των υποδομών και του προσωπικού των δημόσιων ιδρυμάτων γεννούν καθημερινά κινδύνους για τους φοιτητές. Δεν είναι συμπτώσεις! Η κατάρρευση της οροφής δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ακόμη ένα στο σωρό των σχεδόν δολοφονικών «μεμονωμένων περιστατικών» και «αστοχιών»: πτώση ασανσέρ στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, πτώση φοιτητή από παράθυρο στην Νομική του ΑΠΘ, πυρκαγιά στις εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου κινδύνευσε η ζωή 13 φοιτητών, και η λίστα δεν τελειώνει» αναφέρεται στην ανακοίνωση της φοιτητικής παράταξης.

