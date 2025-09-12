Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου νωρίτερα είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε όχημα με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα στην μετακίνηση.

Συγκεκριμένα η διακοπή αφορούσε τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ύψος του κόμβου Μαλακάσας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Μετά τις αναγκαίες παρεμβάσεις η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.