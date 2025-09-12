Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας
Συγκεκριμένα η διακοπή αφορούσε τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ύψος του κόμβου Μαλακάσας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου νωρίτερα είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε όχημα με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα στην μετακίνηση.
Συγκεκριμένα η διακοπή αφορούσε τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο ύψος του κόμβου Μαλακάσας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Μετά τις αναγκαίες παρεμβάσεις η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Καταδίκη για τον επικεφαλής της Ferrari και της Stellantis
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Xpeng παρουσίασε στο Μόναχο το P7 και τις τεχνολογίες της
09:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Απειλές κατά της ζωής του δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης – Μία σύλληψη
12:22 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη
17:41 ∙ WHAT THE FACT