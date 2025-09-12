Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας – Σε ποιους δρόμους εντοπίζονται προβλήματα

Στον Κηφισό, την Κηφισίας και την Αττική Οδό καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σήμερα (12/09), όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

Στον Κηφισό, συμφόρηση παρατηρείται στην κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι τον Κορυδαλλό και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Στην Αττική Οδό, καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισιάς.

Δυσκολίες και για τους οδηγούς στην Παραλιακή, αλλά και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κατεχάκη.