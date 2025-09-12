Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
Ποιους Αγίους τιμά αύριο η Εκκλησία
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αύριο Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αριστείδου μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Κορνηλίου.
Γιορτάζουν οι:
- Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα
- Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα
Ο Άγιος Αριστείδης ο μάρτυρας
Ο Άγιος Αριστείδης ήταν Αθηναίος ευπατρίδης, φιλόσοφος εξ ενδόξου αθηναϊκού γένους, και έζησε κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Έγινε Χριστιανός από τον Άγιο Διονύσιο και τον Άγιο Ιερόθεο και έγραψε στον Αδριανό απολογία υπέρ των διωκόμενων Χριστιανών.
Στη συνέχεια εκδιώχθηκε και επειδή έλειπε ο Αδριανός μετέβη στην Ρώμη όπου και απολογήθηκε. Κατόπιν μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου μαρτύρησε, αφού τον κρέμασαν στην αγορά των Αθηνών, την 13η Σεπτεμβρίου του 120 μ.Χ. Ο Ιερώνυμος έγραψε εγκώμιο για τον Άγιο και τον χαρακτηρίζει Ισαπόστολο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα για την εξαφάνιση 19χρονης
23:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Σεπτεμβρίου
20:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ
16:05 ∙ LIFESTYLE