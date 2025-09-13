Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω

Μία ώρα πίσω θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας σε λίγες μέρες καθώς θα ισχύσει το χειμερινό ωράριο. Συγκεκριμένα τα ξημερώματα της 26ης Οκτωβρίου, θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω και να κερδίσουμε έτσι μία ώρα περισσότερο ύπνο.

Γιατί όμως η αλλαγή αυτή είναι πάντα Κυριακή;

Σύμφωνα με το Live Science, ο λόγος έχει να κάνει με την σύγχυση που προκαλεί στους ανθρώπους η αλλαγή ώρας. Έτσι, προτιμάται η Κυριακή, καθώς εκείνη τη μέρα δραστηριοποιούνται λιγότεροι άνθρωποι, και έτσι έχουν χρόνο να προσαρμοστούν.

Σε πολλές χώρες του κόσμου η αλλαγή γίνεται κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαρτίου, αλλά για τις χώρες της Ευρώπης ισχύει πως η θερινή ώρα αρχίζει και τελειώνει κάθε τελευταία Κυριακή, του Μαρτίου και του Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Πώς ξεκίνησε το μέτρο

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας, ξεκίνησε καθώς θεωρείτο ότι έτσι θα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας.