Αδιανόητες εικόνες στη Λαμία: Αυτοκίνητο καταδίωκε άλλο όχημα με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην πόλη

Πληρώματα της Αστυνομίας έσπευσαν προς το σημείο που υπέδειξαν πολίτες, οι οποίοι τρόμαξαν από το πως κινούνταν τα δύο οχήματα

Newsbomb

Αδιανόητες εικόνες στη Λαμία: Αυτοκίνητο καταδίωκε άλλο όχημα με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην πόλη
Eurokinissi/Αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν στην καρδιά της Λαμίας με δύο ΙΧΕ να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες διασχίζοντας την πόλη από το ένα άκρο στο άλλο.

Σύμφωνα με το LamiaReport, επρόκειτο για δύο άτομα που είχαν διαφορές μεταξύ τους και ο ένας κυνηγούσε τον άλλον για να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητό του.

Πληρώματα της Αστυνομίας έσπευσαν προς το σημείο που υπέδειξαν πολίτες, οι οποίοι τρόμαξαν από το πως κινούνταν τα δύο οχήματα, ωστόσο η «καταδίωξη» είχε ήδη μεταφερθεί στη Βόρεια Λαμία.

Στο ύψος της Λαρίσης, σε σημείο και χρόνο όπου βρισκόντουσαν μικροί μαθητές, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο οχήματα πλησίασαν επικίνδυνα το ένα το άλλο, καλύπτοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ευτυχώς δεν ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από το άλλο ρεύμα γιατί δύσκολα δεν θα συνέβαινε κάτι δυσάρεστο.

Κάπου εκεί το αυτοκίνητο που καταδίωκε το άλλο έμεινε από βενζίνη, με αποτέλεσμα να αφήσει την καταδίωξη και να μπει σε βενζινάδικο. Το άλλο όχημα βρήκε την ευκαιρία να κινηθεί και πάλι προς το κέντρο ξανά με μεγάλη ταχύτητα ώστε να προλάβει να απομακρυνθεί.

Αστυνομικοί έχοντας ενημερωθεί από το κέντρο σχετικά με το που κινήθηκαν το οχήματα, σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισαν τον έναν τον οποίο προσήγαγαν στο Τμήμα για τα περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πάλη: Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Κουγιουμτσίδης!

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Νέα καραβιά με 40 μετανάστες - Στα όρια τα κέντρα κράτησης - Συναγερμός στις Αρχές

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός στην Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτήρια

21:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος ΚΟΚ: Οι πιο συχνές παραβάσεις που «σφυροκοπά» η Τροχαία στην Αττική

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός στα ερείπια

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων προς τα θύματα κακοποίησης: «Είθε να μάθουμε να ακούμε τις πληγές σας, να περπατάμε μαζί»

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή εμφάνιση Ψαραετού στην Κρήτη: Το σπάνιο μεταναστευτικό πουλί

21:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ, Super Cup, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 24-23: «Ερυθρόλευκη» η πρώτη κούπα

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ημίγυμνος άνδρας εισέβαλε σε εκκλησία και προσπάθησε να διαρρήξει το παγκάρι 

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στην Πορτογαλία: Όρκες επιτέθηκαν και βύθισαν το σκάφος τουριστών - Βίντεο

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Οι υδροσίφωνες και οι αρχαίοι Έλληνες – Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά

21:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μουρτζούκου: Κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 60χρονος χαράκωσε τη σύζυγό του στο πρόσωπο - Την βρήκαν αιμόφυρτη οι αστυνομικοί

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κακόγουστη φάρσα σε νοσοκομείο – Γιατρός πέταξε δυναμιτάκι σε νοσηλευτή που κοιμόταν

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Ο διαιτητής του περσινού τελικού σφυρίζει την πρεμιέρα

20:38ΕΘΝΙΚΑ

«Φουσκοθαλασσιές» και πάλι στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»: Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι και ο 25ος μεσημβρινός

20:37ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στέλνει στην Πολωνία η Βρετανία - Συμμετοχή στην αποστολή «Ανατολικός φρουρός»

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Τα χταπόδια εμπνέουν τη ρομποτική: Τα «έξυπνα» πλοκάμια τους έχουν διαφορετική «αποστολή»

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ελεύθερη αφέθηκε η influencer - «Έπαιρνα ναρκωτικά γιατί με βοηθούσαν να παίρνω αποφάσεις», ισχυρίστηκε

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Λαμία: Αυτοκίνητο καταδίωκε άλλο όχημα με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην πόλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φτηνή αντιπολίτευση»: Ο Μαρινάκης απαντά στο «ο Αντετοκούνμπο δεν θα έπαιζε ποτέ στη σημερινή εθνική»

21:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μουρτζούκου: Κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός στην Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτήρια

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ελεύθερη αφέθηκε η influencer - «Έπαιρνα ναρκωτικά γιατί με βοηθούσαν να παίρνω αποφάσεις», ισχυρίστηκε

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 60χρονος χαράκωσε τη σύζυγό του στο πρόσωπο - Την βρήκαν αιμόφυρτη οι αστυνομικοί

20:38ΕΘΝΙΚΑ

«Φουσκοθαλασσιές» και πάλι στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»: Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι και ο 25ος μεσημβρινός

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

19:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός 45χρονος στις Αχαρνές - Τον εντόπισε φίλος του - Έπαιζαν παιδιά λίγο πιο πέρα

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στην Πορτογαλία: Όρκες επιτέθηκαν και βύθισαν το σκάφος τουριστών - Βίντεο

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Λαμία: Αυτοκίνητο καταδίωκε άλλο όχημα με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην πόλη

17:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Τρομερή στιγμή - Η αγωνία Καραλή για το άλμα του Ντουπλάντις και το ξέσπασμα στο ρεκόρ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

16:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας - Τι φέρνει υπέρξηρος βόρειος δροσερός άνεμος... έστω για λίγο

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

17:16LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Όλη η αλήθεια για τον «κοριό» στο σαλόνι του τραγουδιστή - Η μήνυση στην αδερφή του

18:30WHAT THE FACT

Μοναδική ανακάλυψη στην Πομπηία: Ανθρώπινος εγκέφαλος μετατράπηκε σε γυαλί εξαιτίας του Βεζούβιου

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Δρομολόγιο τρόμου στον Πειραιά: Ο οδηγός τρόλεϊ που ξυλοκοπήθηκε περιγράφει στο Newsbomb τον εφιάλτη - «Με χτύπησε με γροθιά στον λαιμό»

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ