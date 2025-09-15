Αδιανόητες εικόνες στη Λαμία: Αυτοκίνητο καταδίωκε άλλο όχημα με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην πόλη

Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν στην καρδιά της Λαμίας με δύο ΙΧΕ να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες διασχίζοντας την πόλη από το ένα άκρο στο άλλο.

Σύμφωνα με το LamiaReport, επρόκειτο για δύο άτομα που είχαν διαφορές μεταξύ τους και ο ένας κυνηγούσε τον άλλον για να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητό του.

Πληρώματα της Αστυνομίας έσπευσαν προς το σημείο που υπέδειξαν πολίτες, οι οποίοι τρόμαξαν από το πως κινούνταν τα δύο οχήματα, ωστόσο η «καταδίωξη» είχε ήδη μεταφερθεί στη Βόρεια Λαμία.

Στο ύψος της Λαρίσης, σε σημείο και χρόνο όπου βρισκόντουσαν μικροί μαθητές, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο οχήματα πλησίασαν επικίνδυνα το ένα το άλλο, καλύπτοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ευτυχώς δεν ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από το άλλο ρεύμα γιατί δύσκολα δεν θα συνέβαινε κάτι δυσάρεστο.

Κάπου εκεί το αυτοκίνητο που καταδίωκε το άλλο έμεινε από βενζίνη, με αποτέλεσμα να αφήσει την καταδίωξη και να μπει σε βενζινάδικο. Το άλλο όχημα βρήκε την ευκαιρία να κινηθεί και πάλι προς το κέντρο ξανά με μεγάλη ταχύτητα ώστε να προλάβει να απομακρυνθεί.

Αστυνομικοί έχοντας ενημερωθεί από το κέντρο σχετικά με το που κινήθηκαν το οχήματα, σύμφωνα με πληροφορίες εντόπισαν τον έναν τον οποίο προσήγαγαν στο Τμήμα για τα περαιτέρω.

