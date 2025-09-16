Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια έσωσε γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα

Μια ακόμη ανθρώπινη ζωή σώθηκε στην Κέρκυρα χάρη στην ετοιμότητα, την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του προσωπικού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όταν Νοσηλεύτρια κατάφερε να επαναφέρει γυναίκα που υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (10/9), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαίδευσης του προσωπικού ξενοδοχείου στην Κέρκυρα από νοσηλευτικό προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό ανακοπής καρδιάς σε γυναίκα που διέμενε στο ξενοδοχείο.

Η Νοσηλεύτρια - Εκπαιδεύτρια του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ιωαννίνων, που βρισκόταν στον χώρο, έσπευσε άμεσα και ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφαρμόζοντας παράλληλα τη χρήση απινιδωτή (AED). Ύστερα από τρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ, η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της, αποδεικνύοντας με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο τη σημασία της γνώσης και της έγκαιρης παρέμβασης.

Στη συνέχεια, το ΕΚΑΒ μετέφερε την ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου της παρασχέθηκε περαιτέρω φροντίδα.

Η συγκινητική αυτή διάσωση αποτελεί μια ακόμη ζωντανή απόδειξη του ανεκτίμητου ανθρωπιστικού έργου που παράγει καθημερινά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αλλά και της ύψιστης σημασίας εκπαίδευσης των πολιτών με τις Πρώτες Βοήθειες που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο.

