Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να δώσουν «μάχη» με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ βρίσκεται το λιμάνι του Πειραιά σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters καθώς θεωρείται από την Ουάσινγκτον ως κομβικής σημασίας στην Ευρώπη.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ έχει ξεκινήσει μια φιλόδοξη εκστρατεία για να αποδυναμώσει το δίκτυο των κινεζικών λιμένων διεθνώς και να φέρει περισσότερους στρατηγικούς τερματικούς σταθμούς υπό δυτικό έλεγχο, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προσπάθεια επέκτασης της αμερικανικής ναυτιλιακής επιρροής από τη δεκαετία του ’70, με την Ουάσινγκτον να φοβάται ότι σε περίπτωση σύγκρουσης θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση έναντι του Πεκίνου.

Σχέδια για αγορά κινεζικών μεριδίων

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο εμπορικός στόλος των ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις σε καιρό πολέμου και ότι η εξάρτηση από ξένα πλοία και λιμάνια είναι υπερβολική.

Στον Λευκό Οίκο εξετάζεται η στήριξη ιδιωτικών αμερικανικών ή δυτικών εταιρειών ώστε να αποκτήσουν μερίδια σε κινεζοκρατούμενα λιμάνια. Ενδεικτικά, πηγή ανέφερε την πρόταση της BlackRock να αγοράσει τα λιμενικά assets της CK Hutchison σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στον Παναμά.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν σχολίασε επίσημα, ενώ η κινεζική διπλωματική αποστολή στην Ουάσινγκτον τόνισε ότι το Πεκίνο συνεργάζεται με άλλες χώρες «πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εκβιασμό και μονομερείς παράνομες ενέργειες».

Στο μικροσκόπιο ο Πειραιάς

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον Πειραιά, καθώς αποτελεί κομβικό σημείο στις θαλάσσιες οδούς που ενώνουν Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Η COSCO, κρατικός κινεζικός κολοσσός, κατέχει το 67% της ΟΛΠ Α.Ε., γεγονός που ανησυχεί την Ουάσινγκτον.

Παρότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία ενημέρωση για σχέδια αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στο αμερικανικό Πεντάγωνο έχουν ήδη συμπεριλάβει την COSCO στη λίστα εταιρειών με διασυνδέσεις με τον κινεζικό στρατό.

Αντίστοιχη κινητικότητα υπάρχει και στην Ιβηρική. Η Ουάσινγκτον εξετάζει κινεζικά συμφέροντα στη Βαλένθια και το Μπιλμπάο, την ώρα που ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχειρεί να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Ορισμένοι στην Ουάσινγκτον θεωρούν την αυξημένη κινεζική παρουσία στη Μεσόγειο απειλή για τις ναυτικές ισορροπίες.

Πέρα από τη Μεσόγειο, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι κινεζικές επενδύσεις στον Παναμά, αλλά και στην Τζαμάικα, όπου η China Merchants κατέχει μερίδιο στο τερματικό του Κίνγκστον.

Μια μελέτη του Center for Strategic & International Studies προειδοποίησε ότι η κινεζική παρουσία στην Καραϊβική ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα στη Λατινική Αμερική.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε πρόσφατη επίσκεψή του στο Κίνγκστον χαρακτήρισε την κινεζική στρατηγική «αρπακτική», λέγοντας ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί κρατικά επιδοτούμενες εταιρείες για να «χτυπά τον ανταγωνισμό» και να αποκτά στρατηγικές υποδομές.

Ο Τραμπ έχει ήδη υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για την αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ, ενώ η κυβέρνησή του εξετάζει τη δημιουργία νέου ναυτιλιακού νηολογίου στις Παρθένες Νήσους ώστε να προσελκύσει περισσότερα πλοία υπό αμερικανική σημαία. Παράλληλα, σχεδιάζεται η επιβολή τελών σε κινεζικής κατασκευής ή σημαίας πλοία που δένουν σε αμερικανικά λιμάνια.

Δεν λείπουν και πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις, όπως η αναφορά του Τραμπ στην επιθυμία του να αποκτήσει η Ουάσινγκτον τη Γροιλανδία, λόγω της στρατηγικής της θέσης κοντά στην Αρκτική.

Αντίδραση της Κίνας

Η Κίνα βλέπει τις λιμενικές και ναυτιλιακές επενδύσεις της ως αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν το «σύνδρομο της κινεζικής απειλής» για να πιέσουν συμμάχους και να διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Κινεζικά think-tanks προειδοποιούν ότι η Ουάσινγκτον εργαλειοποιεί την έννοια της εθνικής ασφάλειας για να περιορίσει την παγκόσμια επιρροή του Πεκίνου.

Σύμφωνα με το Council on Foreign Relations, η Κίνα είχε επενδύσεις σε 129 λιμενικά έργα παγκοσμίως μέχρι τον Αύγουστο του 2024, μέσω εταιρειών όπως η COSCO, η China Merchants και η SIPG. Επιπλέον, η κινεζική ναυπηγική βιομηχανία υπολογίζεται ότι είναι 230 φορές μεγαλύτερη από την αμερικανική, γεγονός που δυσχεραίνει την προσπάθεια των ΗΠΑ να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Παράλληλα, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο ενώνουν τις φωνές τους απέναντι στην κινεζική παρουσία σε κρίσιμα λιμάνια, προειδοποιώντας ότι η Αμερική δεν θα «σταθεί αδρανής» μπροστά σε μια τέτοια απειλή.