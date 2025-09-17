Δράμα: Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη – «Η αρκούδα ήταν στρεσαρισμένη, αντέδρασε φυσικά»

Ο ορειβάτης που δέχτηκε επίθεση από αρκούδα στο δάσος του Φρακτού στην Δράμα τον περασμένο Ιούνιο, κατέγραψε τον ίδιο τον θάνατό του με το κινητό του τηλέφωνο.

Οι τελευταίες εικόνες που είδε ο Χρήστος Σταυριανίδης κατεγράφησαν σε βίντεο ντοκουμέντο που σοκάρει.

Ο ορειβάτης έχει πέσει κάτω και κατρακυλά, με το κινητό του να καταγράφει τα πάντα. Μερικές ώρες αργότερα, βρέθηκε νεκρός.

Οι ορειβάτες εντοπίζουν την αρκούδα. Ο Χρήστος Σταυριανίδης μάλλον μιλάει στον συνοδοιπόρο του, καλώντας τον να πάει κοντά του.

Στιγμές αργότερα, υπάρχει κλιμάκωση. Η αρκούδα αρχίζει να τρέχει, ενώ το σκυλί των ορειβατών ακούγεται να γαυγίζει. «Ρίξε, Δημήτρη», ακούγεται την στιγμή που μάλλον οι ορειβάτες ρίχνουν σπρέι πιπεριού στην αρκούδα. Δευτερόλεπτα μετά, Χρήστος Σταυριανίδης πέφτει στη χαράδρα και καταλήγει νεκρός, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Ο επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμος, τόνισε για το περιστατικό ότι «έχουμε δει αυτό το βίντεο από την πρώτη στιγμή. Ήμασταν οι πρώτοι άνθρωποι που φτάσαμε στο βουνό στη Δράμα.

Έχω δει ένα στρεσαρισμένο ζώο που έχει έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο και κάνει μια αντίδραση φυσική. Δεν είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Το ζώο έχει τρομάξει καταρχάς από την παρουσία του σκύλου. Το ιατρικό πόρισμα λέει ότι τον χτύπησε η αρκούδα με το εσωτερικό του χεριού της και ο άνδρας έχασε τη ζωή του από την πτώση».

«Φαίνεται το σπρέι να τον έχει “χτυπήσει” κατά λάθος ίσως πάνω στον πανικό τους και τον έχει πιάσει και βήχει και προσπαθεί να απωθήσει το σπρέι από πάνω του. Αυτά τα ζώα έχουν κακή παρουσία από την παρουσία τους μαζί με τον άνθρωπο. Δυστυχώς θα ξαναχτυπήσουν», συνέχισε ο κ. Ράμος.

«Ας πιάσουμε την αιτία που τα ζώα κατεβαίνουν στις οικιστικές περιοχές. Θα πρέπει να κάνουμε μία επίσημη καταμέτρηση των αρκούδων και των λύκων. Σε άλλες χώρες η καταμέτρηση των άγριων ζώων γίνεται από το κράτος. Εμείς εδώ τα δίνουμε στις ΜΚΟ. Έχουμε για παράδειγμα το Δασαρχείο. Έχουν προσωπικό, έχουν αυτοκίνητα. Εδώ θίγουμε ένα άλλο θέμα του γιατί να υπάρχουν ΜΚΟ και γιατί να παίρνουν προγράμματα. Δεν το λέω με απαξίωση», τόνισε στην συνέχεια.

Οι δύο άνδρες είχαν πάει για πεζοπορία σε ένα γνώριμο για αυτούς σημείο, η βόλτα στο βουνό ωστόσο κατέληξε σε τραγωδία. Το βίντεο έρχεται αδιάψευστος μάρτυρας όσων συνέβησαν, βάζοντας έναν δραματικό επίλογο στην ιστορία.

