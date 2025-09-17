«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησέ με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Λευκό Οίκο προκάλεσε ένταση σε βάρος του Μιχάλη Ιγνατίου από το επικοινωνιακό επιτελείο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, όπως κατήγγειλε ο δημοσιογράφος με δημόσια τοποθέτησή του.

Ο γνωστός ανταποκριτής κατήγγειλε ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου προσπάθησε να τον αποκλείσει από τις εκδηλώσεις που συνόδευαν την επίσκεψη του Πατριάρχη, επικαλούμενο τυπικούς λόγους.

Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Ιγνατίου στο ξενοδοχείο Waldorf, μέλος της αμερικανικής ασφάλειας ζήτησε από τον δημοσιογράφο να αποχωρήσει από την αίθουσα στην οποία επρόκειτο να κάνει δήλωση ο κ. Βαρθολομαίος. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πατριάρχης ακύρωσε την απαγόρευση και επέβαλε την παρουσία του δημοσιογράφου στην αίθουσα, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος αποφασίζει ποιοι καλύπτουν τις δηλώσεις του.

Αναλυτικά ο Μιχάλης Ιγνατίου έγραψε για το συγκεκριμένο περιστατικό:

«Στη δημοσιογραφική μου καριέρα -για περισσότερα από 45 χρόνια- βρέθηκα απέναντι σε αυταρχικούς ηγέτες, σε εχθρούς της Πατρίδας, σε διεφθαρμένους πολιτικούς και επιχειρηματίες, βρέθηκα απέναντι σε όλων των ειδών τα πολιτικά και επιχειρηματικά «φρούτα».

Τους αντιμετώπισα χωρίς φόβο, αλλά με πάθος. Δέχθηκα και απειλές ιδιαίτερα για τις υποθέσεις διαφθοράς με τις οποίες ασχολήθηκα -μία εκκρεμεί ακόμα και αφορά μεγάλη απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια ακόμα της συνάντησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ, και ευρισκόμενος στην Αίθουσα Ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, είδα ένα τύπο που το παίζει «δημοσιογράφος» να δείχνει προς το μέρος μου. Δίπλα του ήταν ο επικεφαλής της Επικοινωνιών του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου.

Στη συνέχεια τους είδα να ψιθυρίζουν με άλλους «ανταποκριτές» και πάλι να δείχνουν εμένα. Δεν ζήτησα το λόγο, διότι πρόκειται για ασόβαρους τύπους, που παίρνουν το …«ποίημα» τους και το διαβάζουν αμάσητο στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις και αλλού.

Κάποια στιγμή ένα άγνωστο σε εμένα άτομο, ήρθε, μου συστήθηκε, μου είπε ότι παρακολουθεί τη δημοσιογραφική μου εργασία και ήθελε να με γνωρίσει. Μου αποκάλυψε ότι μετά το Λευκό Οίκο, ο κ. Βαρθολομαίος κατά πάσα πιθανότητα θα δεχόταν τους «δημοσιογράφους» στο ξενοδοχείο Waldorf. Αν δεν μπορούσε, λόγω ίσως κούρασης, θα έκανε την ενημέρωση ο κ. Ελπιδοφόρος.

Απάντησα ότι δεν το γνώριζα. Και φυσικά ανταπάντησε ότι «γι’ αυτό σας το λέω». Με ενημέρωσε ότι με εντολή του εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου -άρα του ίδιου του κ. Ελπιδοφόρου- αποκλείστηκα από τις εκδηλώσεις για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τη ψευτο-δικαιολογία ότι δεν έκανα …εγγραφή.

Σημειώνω ότι ο επικεφαλής των Επικοινωνιών του κ. Ελπιδοφόρου με έχει αποκλείσει απ’ όλα τα μέσα της Αρχιεπισκοπής και αρνείται να με ενημερώνει για τις εκδηλώσεις του Αρχιεπισκόπου.

Έχει δημιουργήσει chats με ελεγχόμενους δημοσιογράφους, τους οποίους καθοδηγεί πως να γράφουν για τον κ. Ελπιδοφόρο και παλαιότερα έβριζε εμένα και τον θρησκευτικό συντάκτη του Εθνικού Κήρυκα, Θεόδωρο Καλμούκο.

Μετά τη συνάντηση του κ. Βαρθολομαίου με τον Πρόεδρο Τράμπ περπάτησα από το Λευκό Οίκο στο ξενοδοχείο Waldorf. Στο δρόμο είδα μέλη της αποστολής του Οικουμενικού Πατριάρχη, οι οποίοι μου μίλησαν θερμά, για το γεγονός ότι είχα ήδη τοποθετηθεί ότι η συνάντηση με τον κ. Τράμπ ήταν επιτυχημένη 100%.

Όταν έφτασα στο λόμπι του ξενοδοχείου ψάχνοντας για το χώρο όπου θα γινόταν η δήλωση του κ. Βαρθολομαίου, μέλη της αποστολής του με προσέγγισαν με ευγένεια και με οδήγησαν στην αίθουσα, δείχνοντας και τη χαρά τους που πήγα για την κάλυψη. Δεν γνώριζαν την οδηγία του βοηθού του Αρχιεπισκόπου.

Μπήκα στην αίθουσα και «πάγωσαν» όλοι. Δεν μου μίλησε κανένας και καμία. Κάθισα σε ένα μακρύ τραπέζι. Μετά από μερικά λεπτά ήρθε στο τραπέζι ένας γνωστός μου κύριος και άρχισε να ερωτά τον καθένα ξεχωριστά αν έχουν διαπίστευση. Όλοι απαντούσαν θετικά, αφού ήταν όλοι στο κόλπο.

Ήρθε και σε μένα και με ρώτησε με επαγγελματικό ύφος -αν και γνωριζόμαστε καλά- αν έχω διαπίστευση. Του έδειξα τη διαπίστευση του Λευκού Οίκου. Μου απάντησε ότι δεν μετρά… Έφυγε. Μετά από μερικά λεπτά ήρθε άνδρας της φρουράς του κ. Βαρθολομαίου, μέλος του αμερικανικού Secret Service και μου ζήτησε να αποχωρήσω από την αίθουσα. Σηκώθηκα και κοίταξα τους «συναδέλφους». Κατέβασαν τα μούτρα τους -φυσικά από ντροπή. Και έφυγα.

Δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στη θέση τους, αν και εγώ θα ακολουθούσα τον όποιο συνάδελφο, του είχε απαγορευθεί η είσοδος σε συνέντευξη Τύπου.

Δύο μέλη της συνοδείας του Οικουμενικού Πατριάρχη ήρθαν μετά από μερικά λεπτά και μου εξέφρασαν τη λύπη τους, τονίζοντας ότι αυτό που συνέβη δεν το γνωρίζει ο κ. Βαρθολομαίος. Τους απάντησα ότι ήξερα τον ένοχο.

Μαζεύοντας τα πράγματα μου για να αποχωρήσω από το ξενοδοχείο «έπεσα» πάνω στον Πατριάρχη, ο οποίος με χαιρέτησε αμέσως και με ρώτησε γιατί δεν βρισκόμουν στην αίθουσα απ’ όπου θα έκανε τη δήλωση του. Ευγενικά του απάντησα ότι μου ζήτησε η ασφάλεια να αποχωρήσω.

Ανταπάντησε ότι ο ίδιος αποφασίζει και κανένας άλλος και με κάλεσε να τον ακολουθήσω στην αίθουσα. Διστακτικά του είπα ότι δεν ήθελα να προκαλέσω πρόβλημα και ότι θα έπαιρνα τη δήλωση του από τον εκπρόσωπο του Φαναρίου, τον εξαιρετικό Νίκο Παπαχρήστου.

Ο κ. Βαρθολομαίος έδωσε εντολή σε ένα ιερέα να με οδηγήσει στην αίθουσα, αλλά με σταμάτησε ο ίδιος φρουρός του αμερικανικού Secret Service. Ο ιερέας του είπε ότι είναι εντολή του Πατριάρχη να εισέλθω στην αίθουσα και ο αστυνομικός υποχώρησε. Όταν μπήκα στην αίθουσα οι «δημοσιογράφοι» και ο εκπρόσωπος πάγωσαν ξανά.

Η απόφαση του κ. Βαρθολομαίου να ακυρώσει την απαγόρευση ήταν ψυχρολουσία για όλους.

Μαγνητοσκόπησα και μαγνητοφώνησα τη δήλωση του κ. Βαρθολομαίου και έφυγα από την αίθουσα αηδιασμένος από τη συμπεριφορά του εκπροσώπου του κ. Ελπιδοφόρου και των «δημοσιογράφων». Ο Πατριάρχης με αναζήτησε για να μου δώσει μία εικόνα και με πρόλαβε λίγο μετά την έξοδο.

Περιέγραψα με κάθε λεπτομέρεια μία περιπέτεια που τη συνάντησα ξανά ΜΟΝΟ σε συνεντεύξεις Τούρκων και Σκοπιανών αξιωματούχων στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Είχαν απαιτήσει να φύγω αλλά έμεινα με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να διακόψουν αυτοί τις συνεντεύξεις Τύπου και να φύγουν.

Θα μπορούσα να κάνω το ίδιο και την περασμένη Δευτέρα, αλλά δεν ήθελα να προκαλέσω κανένα πρόβλημα στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, κάτι που εκτίμησε ο κ. Βαρθολομαίος.

Αργότερα πληροφορήθηκα από μέλη της πατριαρχικής αποστολής ότι όταν ο Αμερικανός φρουρός της ασφάλειας με οδήγησε έξω οι «συνάδελφοι» μόνο που δεν χειροκρότησαν. Ανάμεσα τους και δύο, οι οποίοι -ότι έχουν γίνει-, το οφείλουν σε μένα. Στον ένα του έχω βρει όλες τις δουλειές που έχει και αναγκάζομαι συνέχεια να τον σώζω για να μην απολυθεί.

Οφείλω να ευχαριστήσω τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Με τη στάση του μηδένισε τον εκπρόσωπο του κ. Ελπιδοφόρου, αλλά και τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο. Τους ισοπέδωσε και τους εξευτέλισε.

Για τους «δημοσιογράφους» δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Όταν είσαι υποχείριο της κάθε αυταρχικής εξουσίας, είτε είναι πολιτική, είτε εκκλησιαστική, δεν διαφέρεις σε τίποτα από αυτήν. Είσαι εικόνα και ομοίωση της.

Ο εκπρόσωπος επί των Επικοινωνιών έχει προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στον κ. Ελπιδοφόρο. Εάν αναγκαστεί ο Πατριάρχης να τον στείλει σε μοναστήρι, ο βασικός λόγος είναι αυτός -πέραν της ξεροκεφαλιάς και της αφιλίας του ίδιου του Αρχιεπισκόπου.

Σε δύο περιπτώσεις που ήμουν στις ομιλίες του κ. Βαρθολομαίου, τον ακούσαμε όλοι να κάνει απεγνωσμένη έκκληση για την στήριξη του κ. Ελπιδοφόρου και της «θυγατέρας» της Μητρός Εκκλησίας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Ήταν προειδοποιητικές βολές προς τον Αρχιεπίσκοπο για να καθαρίσει τον «στάβλο» της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας της Αμερικής.

Ο κ. Βαρθολομαίος είπε και κάτι άλλο που μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση: ότι το Πατριαρχείο δεν έχει οικονομικούς πόρους και γι’ αυτό δεν οργανώνεται πια το μεγάλο συνέδριο για την κλιματική αλλαγή. Ως γνωστό χαρακτηρίζεται «Πράσινος Πατριάρχης» για τους αγώνες του υπέρ του περιβάλλοντος.

Είναι τραγική η ομολογία του. Υπάρχουν τόσοι «κροίσοι» στην Αμερική που ισχυρίζονται ότι κόπτονται για την Ορθοδοξία. Γιατί δεν βοηθούν; Ή ας το πω διαφορετικά… Ισχυρίζονται ότι βοηθούν, αλλά όπως φαίνεται δεν το κάνουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κύκλος των ανθρώπων του Αρχιεπισκόπου ισχυρίζονται ότι σύντομα θα με τελειώσουν από το τηλεοπτικό κανάλι Σκάι στο οποίο εργάζομαι και ότι θα κλείσουν τη Hellas Journal. Ας έρθουν στον …στίβο. Τους περιμένουμε και είμαστε πολλοί…»