Φωτιά τώρα στο Καματερό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά στο Καματερό
Φωτιά «ξέσπασε» σήμερα το μεσημέρι (17/09) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ, συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες των ΟΤΑ.
