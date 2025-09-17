Φωτιά τώρα στο Καματερό – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά «ξέσπασε» σήμερα το μεσημέρι (17/09) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ, συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες των ΟΤΑ.