Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (18/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

18/9/2025 7:30:00 πμ 18/9/2025 12:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ - ΘΗΒΩΝ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ - ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ - ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 398 Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 80 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 115 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1107 Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1114 Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΠΑΡΡΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΔΜΗΤΟΥ 3 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 997 Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 81 έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 981 Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 114 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1112 Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1005 Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 12:00:00 μμ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΗΜ.ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. 691 Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 12:00:00 μμ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ 50 + 60 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 189 + 193 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 973 Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΤΩΝ έως κάθετο: ΜΑΝΙΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 971 Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1005 Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 12:00:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΝΕΟΤΗΤΟΣ. 695 Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 1:00:00 μμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΝΑΟΥΣΗΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΚΑΛΑΜΩΝ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 381 Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 1:00:00 μμ ΒΥΡΩΝΑ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΠΤΑΠΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΠΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΥΛΑΣΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Κ. ΔΑΡΒΑΚΗ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ 991 Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΥΛΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 978 Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 50 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 34 - 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΗΣ 45 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 4:00:00 μμ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙ - ΟΔΟΣ ΠΕΤΣΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ 207 Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ 18/9/2025 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΠΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΣΥΓΓΡΟΥ. 696 Κατασκευές

18/9/2025 8:30:00 πμ 18/9/2025 10:30:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ 1115 Κατασκευές

18/9/2025 8:30:00 πμ 18/9/2025 2:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 23 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ 1108 Κατασκευές

18/9/2025 9:00:00 πμ 18/9/2025 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 29 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 29 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1106 Κατασκευές

18/9/2025 9:00:00 πμ 18/9/2025 12:30:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 22 από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ 1109 Κατασκευές

18/9/2025 9:00:00 πμ 18/9/2025 3:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 47 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ 1111 Κατασκευές

18/9/2025 10:00:00 πμ 18/9/2025 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 9 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 15 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1110 Κατασκευές

18/9/2025 10:00:00 πμ 18/9/2025 2:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΜΠΑΖΗ. 694 Κατασκευές

18/9/2025 10:00:00 πμ 18/9/2025 3:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ 1082 Κατασκευές

18/9/2025 11:00:00 πμ 18/9/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΣΙΦΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΣΙΦΝΟΥ 15 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ 1001 Λειτουργία

18/9/2025 11:00:00 πμ 18/9/2025 3:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΖΑΡΟΛ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ έως κάθετο: ΚΑΒΕΛΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΥΛΙΕ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΗ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ έως κάθετο: ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΗ έως κάθετο: ΔΑΒΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ 1113 Κατασκευές

18/9/2025 12:00:00 μμ 18/9/2025 3:00:00 μμ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛ.ΛΑΜΠΕΤΗ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

18/9/2025 12:00:00 μμ 18/9/2025 4:00:00 μμ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΣΕΤΗ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΑΜΠΑ απο κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 992 Λειτουργία

18/9/2025 12:00:00 μμ 18/9/2025 4:00:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. 693 Κατασκευές

18/9/2025 1:00:00 μμ 18/9/2025 3:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 17 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 21 - 23 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 38 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 1105 Κατασκευές