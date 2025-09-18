Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (18/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

18/9/2025 7:30:00 πμ

18/9/2025 12:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ - ΘΗΒΩΝ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ - ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ - ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ

398

Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 80 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 115 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1107

Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1114

Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΡΡΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΔΜΗΤΟΥ 3 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

997

Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 81 έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

981

Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 114 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1112

Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1005

Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 12:00:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΗΜ.ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

691

Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ 50 + 60 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 189 + 193 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

973

Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΤΩΝ έως κάθετο: ΜΑΝΙΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

971

Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1005

Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 12:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΝΕΟΤΗΤΟΣ.

695

Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΝΑΟΥΣΗΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΚΑΛΑΜΩΝ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

381

Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 1:00:00 μμ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΠΤΑΠΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΠΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΥΛΑΣΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Κ. ΔΑΡΒΑΚΗ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ

991

Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΥΛΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

978

Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 50 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 34 - 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΗΣ 45 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 4:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ - ΟΔΟΣ ΠΕΤΣΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ

207

Λειτουργία

18/9/2025 8:00:00 πμ

18/9/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΠΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΣΥΓΓΡΟΥ.

696

Κατασκευές

18/9/2025 8:30:00 πμ

18/9/2025 10:30:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ

1115

Κατασκευές

18/9/2025 8:30:00 πμ

18/9/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 23 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

1108

Κατασκευές

18/9/2025 9:00:00 πμ

18/9/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 29 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 29 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1106

Κατασκευές

18/9/2025 9:00:00 πμ

18/9/2025 12:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 22 από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ

1109

Κατασκευές

18/9/2025 9:00:00 πμ

18/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 47 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

1111

Κατασκευές

18/9/2025 10:00:00 πμ

18/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 9 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 15 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1110

Κατασκευές

18/9/2025 10:00:00 πμ

18/9/2025 2:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΜΠΑΖΗ.

694

Κατασκευές

18/9/2025 10:00:00 πμ

18/9/2025 3:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ

1082

Κατασκευές

18/9/2025 11:00:00 πμ

18/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΣΙΦΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΣΙΦΝΟΥ 15 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ

1001

Λειτουργία

18/9/2025 11:00:00 πμ

18/9/2025 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΖΑΡΟΛ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ έως κάθετο: ΚΑΒΕΛΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΥΛΙΕ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΗ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ έως κάθετο: ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΗ έως κάθετο: ΔΑΒΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

1113

Κατασκευές

18/9/2025 12:00:00 μμ

18/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛ.ΛΑΜΠΕΤΗ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

18/9/2025 12:00:00 μμ

18/9/2025 4:00:00 μμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΣΕΤΗ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΑΜΠΑ απο κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

992

Λειτουργία

18/9/2025 12:00:00 μμ

18/9/2025 4:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.

693

Κατασκευές

18/9/2025 1:00:00 μμ

18/9/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 17 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 21 - 23 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 38 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

1105

Κατασκευές

18/9/2025 1:00:00 μμ

18/9/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: ΦΑΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

972

Λειτουργία

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013: Μιλούν στο Newsbomb φίλοι και οι δικηγόροι της οικογένειάς του

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Το ιστορικό της κόντρας τους - Από την τελετή των Όσκαρ στο Οbamacare

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχεται και νέο μοντέλο από την τουρκική TOGG

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Eτοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για την πολιτική βία και τη ρητορική μίσους - Δημόσια επιστολή από 120 πιθανούς «στόχους»

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων 2025

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Γράφεται Ιστορία στην άλλη άκρη του πλανήτη - Η ώρα και το κανάλι

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Και δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται εκδήλωση-«βόμβα» για την Κεντροαριστερά – Ποιοι, πότε και πώς ανοίγουν τον διάλογο της ενότητας

07:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Dashboard ΕΦΚΑ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα – Ποιες ρυθμίσεις αφορούν τους συνταξιούχους

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης

06:40LIFESTYLE

Το «Voice» σανίδα σωτηρίας και το OPEN σε τροχιά ψυχαγωγίας

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τι κάνει σήμερα η 6χρονη Λυδία και τα κεράκια στην τούρτα της Καρολάιν

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία «τραβάει την πρίζα» από τα μπαρ - Γιατί ενοχλούν οι γυναίκες με τις μπούρκες, ο ναργιλές και η μουσική

06:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι το «AI slop» που κατακλύζει το διαδίκτυο και οι σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλό μας

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Το μοναδικό κόσμημα με τα 18 διαμάντια που φόρεσε στην υποδοχή των Τραμπ - Ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To φαινόμενο των «οικονομικά άστεγων»: H Ελλάδα και το μεγάλο χάσμα με την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Ο Κάρολος φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ – Η Μελάνια έκλεψε την παράσταση, τι περιλάμβανε το μενού

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από κάδο ανακύκλωσης

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Γράφεται Ιστορία στην άλλη άκρη του πλανήτη - Η ώρα και το κανάλι

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τι κάνει σήμερα η 6χρονη Λυδία και τα κεράκια στην τούρτα της Καρολάιν

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

05:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και τρεις τραυματίες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα:Το σχέδιο του Ισραήλ για την επόμενη μέρα - «Φρενίτιδα real estate», τουρισμός και τεχνολογία

06:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι το «AI slop» που κατακλύζει το διαδίκτυο και οι σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλό μας

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Καθόταν πάνω στα βρέφη για να τα σκοτώσει; Στο φως νέα στοιχεία από το πόρισμα του νευρολόγου

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To φαινόμενο των «οικονομικά άστεγων»: H Ελλάδα και το μεγάλο χάσμα με την Ευρώπη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Το μοναδικό κόσμημα με τα 18 διαμάντια που φόρεσε στην υποδοχή των Τραμπ - Ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται εκδήλωση-«βόμβα» για την Κεντροαριστερά – Ποιοι, πότε και πώς ανοίγουν τον διάλογο της ενότητας

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Και δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην ΕΥΠ για τον 32χρονο που δήλωνε μέλος του ISIS και έβαζε φωτιές - «Να φύγει από τη χώρα μου», απαντά ένα από τα θύματά του

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ