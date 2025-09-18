Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (18/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
18/9/2025 7:30:00 πμ
18/9/2025 12:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ - ΘΗΒΩΝ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ - ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ - ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ
398
Λειτουργία
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 80 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 115 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1107
Κατασκευές
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ έως κάθετο: ΜΕΝΕΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1114
Κατασκευές
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΡΡΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΑΔΜΗΤΟΥ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΔΜΗΤΟΥ 3 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
997
Λειτουργία
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 81 έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
981
Κατασκευές
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΓΕΩΡ.ΟΛΥΜΠΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.Α.ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΟ 114 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1112
Κατασκευές
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1005
Λειτουργία
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 12:00:00 μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΔΗΜ.ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
691
Κατασκευές
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ 50 + 60 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 189 + 193 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΚΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
973
Λειτουργία
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΤΩΝ έως κάθετο: ΜΑΝΙΤΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
971
Λειτουργία
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1005
Λειτουργία
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 12:00:00 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΝΕΟΤΗΤΟΣ.
695
Κατασκευές
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 1:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΝΑΟΥΣΗΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ - ΚΑΛΑΜΩΝ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
381
Κατασκευές
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 1:00:00 μμ
ΒΥΡΩΝΑ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ απο κάθετο: ΕΠΤΑΠΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΒΟΣΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΠΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΡΜΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΥΛΑΣΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Κ. ΔΑΡΒΑΚΗ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ
991
Λειτουργία
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΥΛΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
978
Λειτουργία
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 2:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 50 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 34 - 40 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΗΣ 45 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 4:00:00 μμ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΙΚΕΡΜΙ - ΟΔΟΣ ΠΕΤΣΑ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ
207
Λειτουργία
18/9/2025 8:00:00 πμ
18/9/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, ΠΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΣΥΓΓΡΟΥ.
696
Κατασκευές
18/9/2025 8:30:00 πμ
18/9/2025 10:30:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ
1115
Κατασκευές
18/9/2025 8:30:00 πμ
18/9/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 23 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
1108
Κατασκευές
18/9/2025 9:00:00 πμ
18/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 29 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 29 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1106
Κατασκευές
18/9/2025 9:00:00 πμ
18/9/2025 12:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 22 από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ
1109
Κατασκευές
18/9/2025 9:00:00 πμ
18/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ ΝΟ 47 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1111
Κατασκευές
18/9/2025 10:00:00 πμ
18/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 9 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 15 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1110
Κατασκευές
18/9/2025 10:00:00 πμ
18/9/2025 2:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΜΠΑΖΗ.
694
Κατασκευές
18/9/2025 10:00:00 πμ
18/9/2025 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ
1082
Κατασκευές
18/9/2025 11:00:00 πμ
18/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ έως κάθετο: ΣΙΦΝΟΥ από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΣΙΦΝΟΥ 15 από: 11:00 πμ έως: 01:00 μμ
1001
Λειτουργία
18/9/2025 11:00:00 πμ
18/9/2025 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΖΑΡΟΛ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ έως κάθετο: ΚΑΒΕΛΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΥΛΙΕ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΗ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΕ έως κάθετο: ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΗ έως κάθετο: ΔΑΒΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
1113
Κατασκευές
18/9/2025 12:00:00 μμ
18/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΛ.ΛΑΜΠΕΤΗ 14 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
18/9/2025 12:00:00 μμ
18/9/2025 4:00:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ έως κάθετο: ΒΟΥΤΖΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΤΣΕΤΗ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΑΜΠΑ απο κάθετο: ΤΕΡΤΣΕΤΗ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
992
Λειτουργία
18/9/2025 12:00:00 μμ
18/9/2025 4:00:00 μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.
693
Κατασκευές
18/9/2025 1:00:00 μμ
18/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΝΟ 17 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 21 - 23 από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 38 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
1105
Κατασκευές
18/9/2025 1:00:00 μμ
18/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: ΦΑΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
972
Λειτουργία
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος