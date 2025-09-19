Συναγερμός στην Καστοριά: Βρέθηκε άνδρας θετικός στην φυματίωση - Έγιναν τεστ στις στενές επαφές του

Ο ασθενής λαμβάνει ήδη την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή και, ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον μεταδοτικός

Συναγερμός στην Καστοριά: Βρέθηκε άνδρας θετικός στην φυματίωση - Έγιναν τεστ στις στενές επαφές του
Άνδρας από την Καστοριά βρέθηκε θετικός στον ιό της φυματίωσης σε εργαστηριακό έλεγχο και νοσηλεύεται, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς λαμβάνει ήδη την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή με θετική ανταπόκριση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο ασθενής, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για εξειδικευμένη παρακολούθηση. Οι θεράποντες ιατροί εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την πορεία της υγείας του, τονίζοντας την καλή του αντίδραση στη φαρμακευτική αγωγή. Ενδεικτικό της ελεγχόμενης κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της νόσου.

Αμέσως μετά τη διάγνωση, οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές προχώρησαν στην απαραίτητη ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Διενεργήθηκαν εκτενείς εργαστηριακοί έλεγχοι τόσο στα μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος όσο και στους συναδέλφους του στον εργασιακό του χώρο.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων υπήρξαν καθησυχαστικά, καθώς δεν διαπιστώθηκε καμία άλλη θετική περίπτωση στον ιό της φυματίωσης. Η αρνητικοποίηση του συνόλου των δειγμάτων από τις επαφές του άνδρα αποτρέπει, προς το παρόν, την οποιαδήποτε ανησυχία για περαιτέρω διασπορά του ιού.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών φαίνεται πως περιόρισαν το περιστατικό.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, κ. Λάζαρος Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στο περιστατικό φυματίωσης, παρέχοντας σημαντικές διευκρινίσεις.

Όπως τόνισε, ο ασθενής λαμβάνει ήδη την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή και, ως εκ τούτου, δεν είναι πλέον μεταδοτικός.

Σχετικά με τις στενές επαφές του, ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε ότι οι εξετάσεις Mantoux που διενεργήθηκαν έδειξαν πως ορισμένα άτομα είχαν εκτεθεί στον ιό, χωρίς ωστόσο κανένα από αυτά να νοσεί ενεργά.

Τέλος, επισήμανε ότι, καθώς πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας για τον εντοπισμό της ακριβούς πηγής από την οποία προήλθε η μόλυνση.

Τι είναι η φυματίωση

Η μόλυνση από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης προκαλείται από την επαφή με άτομο που νοσεί. Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης βρίσκεται σε μικροσκοπικά σταγονίδια στον αέρα, γύρω από τον ασθενή ο οποίος βήχει, φταρνίζεται ή μιλά έντονα. Ο υγιής άνθρωπος μολύνεται όταν εισπνεύσει αυτά τα σταγονίδια και φτάσουν στους πνεύμονές του. Εάν κάποιος μολυνθεί από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, μπορεί να μην νοσήσει διότι το ανοσοποιητικό του σύστημα θα καταστρέψει τα μυκοβακτηρίδια. Μπορεί όμως να μην εκδηλώσει φυματίωση ή το ανοσοποιητικό του σύστημα να περιορίσει τα μυκοβακτηρίδια, αλλά να μην τα εξουδετερώσει όλα και πλήρως. Αυτή η περίπτωση είναι η λεγόμενη λανθάνουσα φυματίωση. Τα άτομα με λανθάνουσα φυματίωση δεν νοσούν αμέσως μετά τη μόλυνση, αλλά μπορεί να εκδηλώσουν τη φυματίωση αργότερα στη ζωή τους.

Συμπτώματα

  • Βήχας με μεγάλη διάρκεια
  • Πυρετός
  • Νυχτερινοί ιδρώτες
  • Διογκωμένοι λεμφαδένες
  • Αιμόπτυση
  • Απώλεια βάρους χωρίς το άτομο να κάνει δίαιτα.

Η διάγνωση της φυματίωσης είναι ενίοτε δύσκολη και ο γιατρός θα πρέπει να λάβει υπόψη του τόσο την κλινική εικόνα, όσο και αποτελέσματα κατάλληλων αιματολογικών και απεικονιστικών εξετάσεων. Πολύ χρήσιμη είναι η εξέταση των πτυέλων καθώς και βρογχικού εκπλύματος που λαμβάνεται με τη βρογχοσκόπηση.

Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει διάφορους συνδυασμούς ειδικών φαρμάκων, συνήθως τεσσάρων και μπορεί να διαρκέσει 6 μήνες ή και περισσότερο.

