Όταν RF–84 της Πολεμικής Αεροπορίας εξερράγη πάνω από τη Λάρισα με τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς

Σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 43 χρόνια από την πτώση μαχητικού στην πόλη της Λάρισας, με τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Ήταν 15 Σεπτεμβρίου του 1982, όταν ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας RF–84 ανεφλέγη στον αέρα πάνω από την περιοχή του Ιπποκράτη, στο στάδιο Αλκαζάρ, στη Λάρισα και στη συνέχεια εξερράγη, με αποτέλεσμα αμέτρητα κομμάτια να πέσουν σαν «πύρινη βροχή» στην περιοχή.

Αμέσως μετά, το φλεγόμενο αεροπλάνο έπεσε σε κατοικημένη περιοχή της Λάρισας, όπου και συνετρίβη. Ο πιλότος του αεροσκάφους, σμηναγός Θεόδωρος Πετρόπουλος, από το χωριό Κουλούρα Αιγίου, χρησιμοποίησε με επιτυχία το αλεξίπτωτο και εγκατέλειψε το φλεγόμενο αεροσκάφος λίγο πριν γίνει η έκρηξη.

«Σώθηκε με ελαφρά τραύματα και νοσηλεύτηκε στο 404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της πόλης», περιγράφει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία».

Ο τραγικός απολογισμός ήταν τρεις νεκροί πολίτες, μεταξύ εκείνων κι ενός παιδιού 13 ετών και περίπου 15 τραυματίες. Ο κινητήρας του αεροπλάνου και ένα από τα φτερά του κατέπεσαν σε πάρκο, που μάλιστα βρισκόταν δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο.

Ο άτυχος μαθητής που χτυπήθηκε από κομμάτι του αεροσκάφους, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας, αλλά μερικές ώρες μετά τη διακομιδή του άφησε την τελευταία του πνοή.

Το ιστορικό των F–84

Τέτοιου τύπου αεροσκάφη είχαν αποσυρθεί από την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1964, γιατί παρουσίαζαν πολλές βλάβες. Η Πολεμική Αεροπορία είχε παραλάβει τα πρώτα RF–84F Thunderstreak τον Ιανουάριο του 1957, τα οποία εντάχθηκαν στις 335 και 336 Μοίρες Δίωξης Βομβαρδισμού στη Λάρισα.

Συνολικά είχαν παραληφθεί περισσότερα από 150 αεροσκάφη και κάποια παρέμειναν σε υπηρεσία για 26 χρόνια.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος ανήκε στην 110 Πτέρυγα Μάχης, επέστρεφε από εκπαιδευτική πτήση και ήταν έτοιμο να προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λάρισας.

Την επόμενη μέρα, οι εξωραϊστικοί σύλλογοι των πληγέντων συνοικιών πραγματοποίησαν διαδήλωση διαμαρτυρίας, απαιτώντας την οριστική απομάκρυνση του αεροδρομίου από τη Λάρισα και την απαγόρευση όλων των εκπαιδευτικών πτήσεων και ασκήσεων πάνω από την πόλη.