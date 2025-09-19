Μεσολόγγι: Ανείπωτος θρήνος στο τελευταίο αντίο στον εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Γιώργο Παυλάκη - Εικόνες

Το τελευταίο αντίο είπαν το πρωί της Παρασκευής (19/9) οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον εικονολήπτη του ANT1 Πάτρας & Δυτικής Ελλάδας, Γιώργο Παυλάκη.

Ο 54χρονος cameraman υπέστη οξύ έμφραγμα, καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ που έκανε με τον Κωνσταντίνο Φλαμή, σχετικά με τη λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου.

Ανείπωτη θλίψη στο «τελευταίο αντίο»

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία του εικονολήπτη οι γονείς, τα παιδιά και η σύντροφός του.

Η κηδεία του τελέστηκε στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μεσολόγγι, από όπου και καταγόταν.

