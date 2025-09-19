Ανείπωτη τραγωδία στο Αγρίνιο: 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή
Βγήκε εκτός δρόμου το ΕΚΑΒ που πήγε να την παραλάβει
Τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή (19/9) στην Κυπάρισσο Αγρινίου, όταν 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών άφησε την τελευταία της πνοή, μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε να την παραλάβει βγήκε εκτός δρόμου, ωστόσο το πλήρωμα μεταφέρθηκε με Ι.Χ. στην κατοικία της όπου έγινε χρήση απινιδωτή.
Άλλο ασθενοφόρο μετέφερε στη συνέχεια την 50χρονη στο Νοσοκομείο του Αγρινίου όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ίδια νοσηλευτική μονάδα εργάζονται ως τραυματιοφορείς τα δύο της αδέλφια.
