Ηράκλειο: Πώς ένα μικρό χρέος έγινε εφιάλτης και οδήγησε το σπίτι σε κίνδυνο
Μια γυναίκα από το Ηράκλειο κόντεψε να χάσει το σπίτι της εξαιτίας ενός μικρού χρέους σε πιστωτική κάρτα, αποκαλύπτοντας το μεγάλο πρόβλημα των funds
Μια υπόθεση που φαντάζει απίστευτη, μα είναι πέρα για πέρα αληθινή, ήρθε στο φως στο Ηράκλειο. Μια γυναίκα βρέθηκε μπροστά στον κίνδυνο να χάσει την περιουσία της για μια οφειλή που δεν ξεπερνούσε τα 1.400 ευρώ. Η ιστορία της αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς λειτουργούν πλέον οι εταιρείες διαχείρισης δανείων και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες. Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας, τον πλειστηριασμός σπίτι Ηράκλειο και γενικότερα σε όλη τη χώρα.
