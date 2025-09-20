Γλυφάδα: Γερανοφόρο όχημα κατέληξε μέσα σε μαγαζί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στη Γλυφάδα, όταν γερανοφόρο όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες και προσέκρουσε σε καφετέρια επί της οδού Φοίβης.

Δείτε φωτογραφίες του Newsbomb:

Από την ανατροπή του οχήματος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ, στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης έχει διακοπεί προσωρινά.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση.