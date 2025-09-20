Γλυφάδα: Γερανοφόρο όχημα κατέληξε μέσα σε μαγαζί
Σοβαρό ατύχημα σε κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/09) στη Γλυφάδα, όταν γερανοφόρο όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες και προσέκρουσε σε καφετέρια επί της οδού Φοίβης.
Από την ανατροπή του οχήματος δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ, στο σημείο έσπευσε και συνεργείο για την απομάκρυνση του γερανού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φοίβης έχει διακοπεί προσωρινά.
Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση.
