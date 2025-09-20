Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ασπρόπυργο λόγω αγώνα τρεξίματος

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «ASPROPYRGOS RUN 2025» αύριο Κυριακή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Τροχαία, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «ASPROPYRGOS RUN 2025», την Κυριακή 21-9-2025 και κατά τις ώρες 09.00’ έως 11.00’, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λεωφ. Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως το Δημαρχείο Ασπροπύργου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

– Οι οδηγοί με κατεύθυνση από Αθήνα προς Ασπρόπυργο μπορούν να ακολουθούν την εναλλακτική διαδρομή: ΝΕΟΑΚ προς Κόρινθο, δεξιά οδός Αγίων Αναργύρων.

– Οι οδηγοί με κατεύθυνση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα: ΝΕΟΑΚ προς Αθήνα, αναστροφή γέφυρα Ασπροπύργου, ΝΕΟΑΚ προς Κόρινθο, δεξιά οδός Μεγαρίδος.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.