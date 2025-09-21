Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας

Η πυρκαγιά άρχισε από σκουπιδότοπο, σύμφωνα με πληροφορίες

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας
Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής (21/09) σε δασική έκταση στο Κουνούπι Αργολίδας, χωρίς να παρουσιάζει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο.

Η πυρκαγιά, που άρχισε από σκουπιδότοπο σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε δυσπρόσιτη περιοχή, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, δυσχέραναν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας.
Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας.
Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας.
Στο σημείο παραμένουν 72 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό.

Στις 09:30, ήχησε για πρώτη φορά το «112», καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ μία ώρα αργότερα, στις 10:30, στάλθηκε δεύτερο μήνυμα με οδηγία απομάκρυνσης των πολιτών από την περιοχή Βεργαίικα προς το Πόρτο Χέλι.

