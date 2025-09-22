Πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης: «Λιποθυμούσα και έχανα πολύ αίμα», είπε η τραυματίας

Η τραυματίας χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο κεφάλι και τόνισε πως είχε μεγάλη αιμορραγία από την πτώση δέντρου 

Πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης: «Λιποθυμούσα και έχανα πολύ αίμα», είπε η τραυματίας
Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης
Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η γυναίκα που τραυματίστηκε, το Σάββατο, από την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας.

Η τραυματίας χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο κεφάλι και τόνισε πως είχε μεγάλη αιμορραγία. «Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, τον κατάλογο είχαμε πάρει και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο, που με έβαζε στο φορείο και μου μίλησε η κοπέλα. Η κόρη μου, μού είπε ότι μιλούσα αλλά έχω κενό μνήμης», ανέφερε στον Alpha.

Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Δεν είχα τις αισθήσεις μου, τις έχανα, τις ξαναέβρισκα. Είχα τραύμα στο κεφάλι που χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα, έχασα πολύ αίμα και ένα χτύπημα στον ώμο. Χρειάστηκε να με βάλουν στο χειρουργείο γιατί έχανα πολύ αίμα και λιποθυμούσα και έκανα εμετό».

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το κατάστημα φαίνεται πως δεν είχε άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και έτσι οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του υπεύθυνου.

Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης

Τη συγκλονιστική στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ. Το περιστατικό, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

