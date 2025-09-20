Αγία Ειρήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση δέντρου στην πλατεία - Δύο οι τραυματίες

Κορμός δέντρου έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους

Αγία Ειρήνη: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση δέντρου στην πλατεία - Δύο οι τραυματίες
Από τύχη δεν θρηνούμε θύματα μετά το σοβαρό περιστατικό πτώσης δέντρων στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι, στην «καρδιά» της Αθήνας, το πρωί του Σαββάτου (20/09).

Μία γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, ενώ, ελαφρύτερα τραυματίστηκε και ένας άνδρας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς.

Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, σπάνε μεταλλικά αντικείμενα, πελάτες της καφετέριας από καθαρή τύχη γλιτώνουν την τελευταία στιγμή. Ο κόσμος σαστίζει.

«Φωνές πρέπει να ήταν και με τα παιδιά της η γυναίκα φωνάζανε μαμά μαμά τέτοια. Αιμόφυρτη την πήρανε με το ασθενοφόρο», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται ο πρώτος διασώστης μοτοσικλετιστής που φτάνει στο σημείο. Η γυναίκα βρίσκεται αιμόφυρτη, ξαπλωμένη στον πεζόδρομο, δίπλα της στέκεται η κόρη της και υπάλληλοι της επιχείρησης οι οποίοι την καθησυχάζουν ότι το ασθενοφόρο πλησιάζει.

«Τα δέντρα είναι απολύτως ελεγμένα. Το συγκεκριμένο δέντρο είχε ελεγχθεί από ειδικούς γεωπόνους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα και δυστυχώς, οι άνεμοι που φυσούν δημιουργούν αυτά τα προβλήματα», δήλωσε ο Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων.

