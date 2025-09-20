Πτώση δέντρου στην Αθήνα: «Υπήρξε κι άλλο συμβάν πριν από 3 εβδομάδες» – Τι απαντά ο Δήμος

Από τύχη δεν θρηνούμε θύματα μετά το σοβαρό περιστατικό πτώσης δέντρων στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στο Μοναστηράκι, στην «καρδιά» της Αθήνας, το πρωί του Σαββάτου (20/09).

Πτώση δέντρου στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας δύο άτομα. Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 Eurokinissi

Μία γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, ενώ, ελαφρύτερα τραυματίστηκε και ένας άνδρας.

Αυτόπτης μάρτυρας, εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης της περιοχής, ανέφερε ότι «την ώρα που έπαιρνα παραγγελία, όπως κάθε μέρα, άκουσα έναν ήχο και έπεσε ένας κορμός πάνω στην ομπρέλα (σ.σ. της καφετέριας), αλλά ευτυχώς τον κράτησε. Μετά από 5 λεπτά, ακούμε άλλον έναν ήχο και έπεσε ένας ακόμα μεγαλύτερος κορμός, στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους, έναν περαστικό και μία γυναίκα που καθόταν με τα παιδιά της», μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ακόμη, αποκάλυψε ότι «είχε γίνει άλλο ένα συμβάν με το ίδιο δέντρο, πριν από 3 εβδομάδες περίπου. Φυσικά και ενημερώσαμε τον Δήμο αλλά φαίνεται ότι δεν ασχολήθηκε γιατί δεν χτύπησε κάποιος».

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου, ενώ, το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι ζητούν να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των επισκεπτών και των πολιτών, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα συμβάντα.

Δήμος Αθηναίων: «Το δέντρο έπεσε λόγω των ισχυρών ανέμων»

Ο Δήμος Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι «λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσσού.

Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα. Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες: Nα μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές, να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595.

Ο Δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».

