Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα

Στα Καλάβρυτα, συνελήφθη, το μεσημέρι, της Δευτέρας (22/9) ο 53χρονος που το απόγευμα της Κυριακής, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα χωρίς να προκληθεί ο τραυματισμός του, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα του οχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού κι ενώ ο κατηγορούμενος κινούνταν με αυτοκίνητο σε παράλληλη κατεύθυνση με τον παθόντα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο δράστης θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών.

Διαβάστε επίσης