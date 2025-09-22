Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα
Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων
Στα Καλάβρυτα, συνελήφθη, το μεσημέρι, της Δευτέρας (22/9) ο 53χρονος που το απόγευμα της Κυριακής, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα χωρίς να προκληθεί ο τραυματισμός του, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα του οχήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού κι ενώ ο κατηγορούμενος κινούνταν με αυτοκίνητο σε παράλληλη κατεύθυνση με τον παθόντα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ο δράστης θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών.