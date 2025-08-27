Άνδρας σε αμόκ έβγαλε καραμπίνα και πυροβόλησε επειδή του χτύπησαν το μηχανάκι στη Λήμνο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου στη Λήμνο, όταν καβγάς στην πλατεία του χωριού Τσιμάνδρια κατέληξε σε πυροβολισμούς, σκορπώντας πανικό στους έντρομους κατοίκους.

Αφορμή για να ξεφύγει η κατάσταση και να οπλίσει το χέρι του άνδρα που βρισκόταν εν εξάλλω αποτέλεσαν φθορές στη μηχανή του καθώς ένα αυτοκίνητο που περνούσε του προκάλεσε φθορά με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονη λογομαχία ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και συγγενείς της οδηγού του αυτοκινήτου.

Όμως κανείς δε μπορούσε να προβλέψει αυτό που θα ερχόταν καθώς οι φωνές και η ένταση κλιμακώθηκαν με τον άνδρα να παίρνει το μηχανάκι του και να αποχωρεί - προσωρινά όπως αποδείχθηκε - καθώς επέστρεψε στο σημείο κρατώντας μια καραμπίνα, όπως περιγράφουν στο limnoslive.gr αυτόπτες μάρτυρες.

Επιστρέφοντας, ο άνδρας σε κατάσταση αμόκ πυροβόλησε με το φυσίγγιο να καρφώνεται σε μεταλλική πόρτα λίγα μέτρα μακριά από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, αποφεύχθηκε όμως την τελευταία στιγμή μια πραγματική τραγωδία.

Η πλατεία πάγωσε από τον ήχο του όπλου, ενώ επικράτησε πανικός στους παρευρισκόμενους. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και διεξάγεται έρευνα αφού το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

