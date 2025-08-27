Λήμνος: Καρχαροειδές ξεβράστηκε σε παραλία του νησιού

Στιγμές τρόμου έζησαν το πρωί του Σαββάτου 23 Αυγούστου όσοι λουόμενοι βρέθηκαν στην παραλία του Αϊ Γιάννης στην Πρασσά στη Λήμνο, καθώς ένα ψάρι που μοιάζει πάρα πολύ με καρχαρία ξεβράστηκε στην ακτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Λήμνος το ψάρι που ξεβράστηκε είναι ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο οι ντόπιοι το ονομάζουν «σαπούνα» και είναι ακίνδυνο για τους ανθρώπους.

Το εν λόγω είδος ψαριού ζει σε βαθιά νερά και εικάζεται πως διαμελίστηκε από προπέλα σκάφους και ξεβράστηκε στη στεριά μόνο το ένα κομμάτι του.

Η επιστημονική του ονομασία είναι «Εξαμβράγχιος Καρχαρίας» και πρόκειται για προστατευμένο είδος.

