Κίνηση τώρα: Σημειωτόν η κυκλοφορία σε Κηφισό, Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική το πρωί της Τρίτης (23/9)

Αεροφωτογραφία από τον Κηφισό

Eurokinissi / Φωτογραφία Αρχείου
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Ατικής καθώς από νωρίς το πρωί παρατηρείται κίνηση στις μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες του δικτύου.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ σημαντικές παρατηρήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Η κατάσταση που επικρατεί το πρωί στους δρόμους της Αττικής.

Αναλυτικότερα, κίνηση παρατηρείται τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού. Στο ρεύμα προς Λαμία τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Ιεράς Οδού έως και τη Νέα Ιωνία. Αντίστοιχα στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση ξεκινα από το ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού έως και τον Πειραιά. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται σημειωτόν στο ύψος της Αχαρνών λόγω τροχαίου.

Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται επίσης σε Μεσογείων, Κηφισίας, Λεωφόρο Καρέα, Λεωφόρο Ποσειδώνος, Λεωφόρο Βουλιαγμένης, Λεωφόρο Αθηνών (ρεύμα προς Αθήνα). Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά στην Αττική Οδό.

Οι καθυστερήσεις που είναι άνω των 30 λεπτών παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Ελευσίνα (10΄-15΄)από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

