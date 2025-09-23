Πύρρος Δήμας: Η εμφάνισή του στο «Cash or Trash» και η αντίδραση της ΕΟΕ

Ο Πύρρος Δήμας με τον εκτιμητή του «Cash or Trash», Θάνο Λούδο, ο οποίος κρατάει την ολυμπιακή δάδα

Σε μία κίνηση με έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ο Πύρρος Δήμας προσέφερε για δημοπρασία στο «Cash or Trash» του Star την δάδα που κρατούσε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 2012.

«Το αντικείμενο που σας φέρνω, φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 και όλη την ανθρωπότητα» ήταν τα λόγια του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα προτού μπει στο στούντιο και συνομιλήσει με τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Περιγράφοντας πώς κατέκτησε τα χρυσά μετάλλια του, ο Πύρρος Δήμας πήρε και την πρώτη εκτίμηση για τη δάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012, με το ποσό να ανέρχεται στα 7000 ευρώ.

Τελικά οι αγοραστές του παιχνιδιού έδωσαν 10.200 ευρώ για να την αποκτήσουν και το σύνολο του ποσού θα διατεθεί στα Παιδικά Χωριά SOS, όπως άλλωστε ήταν η επιθυμία του Πύρρου Δήμα.

Πύρρος Δήμας: Η έντονη αντίδραση της ΕΟΕ

Η κίνηση αυτή ωστόσο προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής η οποία, σε επίσημη ανακοίνωση, υπενθύμισε με αυστηρότητα τα όρια που επιβάλλει το Ολυμπιακό Ιδεώδες.

Η ΕΟΕ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η χρήση ολυμπιακών συμβόλων και ιδίως της Ολυμπιακής Δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, απαγορεύεται ρητώς σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και την εθνική νομοθεσία. Υπενθυμίζουμε ότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα και θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των Ολυμπιακών αξιών.

Αναγνωρίζουμε το αναμφισβήτητο κύρος και την προσφορά του Πύρρου Δήμα στον αθλητισμό και την κοινωνία, τονίζουμε όμως ότι η παρουσία του σε τηλεοπτική εκπομπή με εμπορικό χαρακτήρα σε συνδυασμό με τη χρήση της Ολυμπιακής Δάδας δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που εύκολα μπορεί να παρερμηνευθεί από το κοινό.

Η Επιτροπή μας ζητά όπως στο μέλλον αποφευχθεί κάθε μορφή προβολής ή χρήσης ολυμπιακών συμβόλων σε ανάλογο πλαίσιο και επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της, όπως προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς και το νόμο».