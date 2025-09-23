Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκτασή του προς Ελληνικό και Γλυφάδα

Για την επέκταση του Μετρό της Αθήνας προς Γλυφάδα και Ελληνικό αλλά και για μελλοντικές επεκτάσεις έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Κουρέτας από το 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025.

«Ξεκινάμε από την επέκταση από την Ανθούπολη προς το Ίλιον, με τρεις σταθμούς σε Παλατιανή, Ίλιον και Άγιο Νικόλαο, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα» σημείωσε ο κ. Κουρέτας.

«Τα έργα του μετρό είναι δύσκολα, σύνθετα, πολύπλοκα, απαιτούνται πολλά στάδια μελετών μέχρι να φθάσουμε να τα συμβασιοποιήσουμε» εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό, προσθέτοντας ότι χρειάζονται καλές μελέτες, καλή επίβλεψη και άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Μελέτες έχουν ξεκινήσει και για τη σύνδεση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με το δίκτυο του μετρό.

Κλείνοντας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό στάθηκε στην ανάγκη να αναπτυχθούν τόσο ο υπεραστικός σιδηρόδρομος στην επαρχία όσο και τα μέσα σταθερής τροχιάς στα μεγάλα αστικά κέντρα.

