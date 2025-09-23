Φωτιά στην Εύβοια: Βίντεο από το μέτωπο κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις
Συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες στην Ανθούπολη Ευβοίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς που «ξέσπασε» το μεσημέρι της Τρίτης (23/09) στην περιοχή Μηλάκι του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο της ΔΕΗ.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλιβερίου και Χαλκίδας, που κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επικίνδυνη εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ
18:16 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ζωγράφου: Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών
17:51 ∙ LIFESTYLE
«Porto Leone - Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Πρεμιέρα με φόνο
17:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Ο νεαρός Πατήρας γλίτωσε την Κηφισιά από ήττα στην Καβάλα
11:02 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου
10:33 ∙ LIFESTYLE
Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ