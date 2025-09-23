Φωτιά στην Εύβοια: Βίντεο από το μέτωπο κοντά στο εργοστάσιο της ΔΕΗ – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς που «ξέσπασε» το μεσημέρι της Τρίτης (23/09) στην περιοχή Μηλάκι του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλιβερίου και Χαλκίδας, που κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επικίνδυνη εξάπλωση της πυρκαγιάς.