Φωτιά στην Ανθούπολη Ευβοίας - Στη μάχη και εναέρια μέσα
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (23/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Ανθούπολη Εύβοιας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου της ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο.
