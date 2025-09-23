Φωτιά στην Πάρνηθα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ρεύματος

Οριοθετημένο το μέτωπο της φωτιάς κοντά στο Μπάφι Πάρνηθας

Φωτιά στην Πάρνηθα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς– Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ρεύματος
Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 22/9), σε δασική έκταση στην Πάρνηθα, κοντά στην περιοχή Μπάφι

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποτελούμενες από 80 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν τυχόν επέκταση σε δύσβατες περιοχές του εθνικού δρυμού.

Να σημειωθεί πως στο μέτωπο για την κατάσβεση της φωτιάς παρείχαν συνδρομή και υδροφόρες ΟΤΑ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ρεύματος

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ με κατεύθυνση προς το καζίνο.

Παράλληλα, έχουν αναφερθεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

