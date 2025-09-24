Πατησίων: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από παράσυρση μοτοσυκλέτας – Συνελήφθη ο αναβάτης
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη από τις Αρχές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/9) στην πλατεία Αμερικής.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού παρέσυρε γυναίκα που διέσχιζε τη λεωφόρο Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια.
Η γυναίκα, περίπου 40 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη, ενώ σε βάρος του εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία.
Να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:22 ∙ WHAT THE FACT
Νύφη σχεδίασε και έραψε τα φορέματα των 11 παράνυμφών της σε ένα μήνα και έγινε viral
21:46 ∙ LIFESTYLE
Κατερίνα Καινούργιου: Έβγαλε τα τακούνια και εμφανίστηκε με… παντοφλάκια
10:33 ∙ LIFESTYLE
Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα
11:02 ∙ LIFESTYLE