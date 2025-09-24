Πατησίων: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από παράσυρση μοτοσυκλέτας – Συνελήφθη ο αναβάτης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/9) στην πλατεία Αμερικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού παρέσυρε γυναίκα που διέσχιζε τη λεωφόρο Πατησίων, στο ρεύμα προς Ομόνοια.

Η γυναίκα, περίπου 40 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας συνελήφθη, ενώ σε βάρος του εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.