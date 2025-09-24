Άνοιξε η πλατφόρμα για τις μετεγγραφές φοιτητών ΑΕΙ και ΑΕΑ.

Από σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 στις 14:00, οι φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ) μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής ή μετακίνησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η διαδικασία αφορά:

φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφή/μετακίνηση για μοριοδοτούμενους λόγους,

αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές,

φοιτητές που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία παθήσεων της ΚΥΑ Φ151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026,

φοιτητές που εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης,

φοιτητές–τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας,

φοιτητές–τέκνα στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

Διαδικασία και προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί από τις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Επισημαίνεται ότι η κατοχή ΑΦΜ είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ώστε να πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μετεγγραφές φοιτητών: Ειδικές περιπτώσεις

Για φοιτητές κυπριακής καταγωγής, καθώς και για όσους εισήχθησαν στα ΑΕΙ μέσω των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2025, θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση με διαφορετικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας.





