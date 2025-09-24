Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»

Αποκατάσταθηκε η βλάβη στον σταθμό του Μετρό «Ευαγγελισμός», σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Ο σταθμός είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

