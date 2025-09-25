Χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός σε εργοστάσιο στην Αταλάντη

Τον αναζητούσαν στο χώρο του εργοστασίου και βρέθηκε εντός του βιολογικού - Στο σημείο η Επιθεώρηση Εργασίας και η Αστυνομία

Χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός σε εργοστάσιο στην Αταλάντη
Νεκρός βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) ένας 53χρονο εργάτης που δούλευε ως χειριστής κλαρκ σε εργοστάσιο.

Τον 53χρονο αναζητούσαν για ώρες οι συνάδελφοί του, γνωρίζοντας ότι από το πρωί μετέφερε με το κλαρκ δεξαμενές για το βιολογικό. Ο 53χρονος εντοπίστηκε εντός του βιολογικού χτυπημένος και ενώ το κλαρκ βρισκόταν κοντά του. Οι συνάδελφοι του, έσπευσαν να βοηθήσουν, πλην όμως ήταν αργά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό ενώ στο σημείο που εργαζόταν ο 53χρονος -τουλάχιστον την ώρα που συνέβη το μοιραίο- δεν υπήρχε κάποιος άλλος συνάδελφός του.

Ο 53χρονος ήταν ένας έμπειρος χειριστής μηχανημάτων και είχε τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στο ίδιο εργοστάσιο και στην ίδια δουλειά.

Στο σημείο εκτός από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας βρέθηκαν και αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών που ανέλαβαν την προανάκριση για το συμβάν, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας εκφράζει την θλίψη του για τον χαμό ενός ακόμη συναδέλφου στον εργασιακό χώρο βιομηχανικής μονάδας στην Αταλάντη.

Ο πενηντατριάχρονος συνάδελφός μας, εργαζόταν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο τα τελευταία τρία χρόνια με την ειδικότητα του χειριστή κλαρκ.

Είναι αδιανόητο εν έτει 2025 να μετράμε ήδη στο πρώτο εξάμηνο 120 νεκρούς! Είναι τραγικό εργαζόμενοι να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, γεγονός που αποδεικνύει δυστυχώς ότι βρισκόμαστε και παραμένουμε πολύ μακριά από την εφαρμογή και την τήρηση μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Π.Ε. Φθιώτιδας επανειλημμένα τονίζει την υποστελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε., την ανυπαρξία προληπτικών ελέγχων, την ανυπαρξία εκπαίδευσης του προσωπικού και την έλλειψη διαβούλευσης των επιχειρήσεων με το προσωπικό για θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Δυστυχώς ο φόρος αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη είναι βαρύς. Έχουμε χρέος όλοι μαζί, κυβέρνηση-εργοδότες-εργαζόμενοι να προχωρήσουμε άμεσα σε ουσιαστική συνεργασία ώστε να βάλουμε ένα τέλος στα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας.

Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα να εξετάσουν άμεσα τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν εδώ και τώρα ευθύνες όπου και σε όποιους αναλογούν. Απαιτούνται άμεσα κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι και οι ποινές για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας από όλους, ώστε να κλείσει επιτέλους η μαύρη λίστα με τα εργατικά δυστυχήματα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας».

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

